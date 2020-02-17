Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk Azınlığın kimliğine ilişkin kullandığı "Müslüman Yunan Azınlık" ifadesi, azınlık kurum ve kuruluşlarınca tepkiyle karşılandı.

Gümülcine ve İskeçe'deki azınlık derneklerince yapılan yazılı açıklamalarda, Pavlopulos'un, azınlığı "Müslüman Yunanlar" olarak tanımlayarak büyük bir yanılgıya düştüğü belirtilerek, bunun Batı Trakya Türk Toplumuyla ilgili tarihi gerçekleri değiştiremeyeceği vurgulandı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) açıklamasında, Yunan devletinin, Türk azınlığın milli kimliğine yönelik inkar politikası izlediği belirtilerek, "Ülkemiz Yunanistan, Batı Trakya Türk toplumunu 'tehdit' ve 'tehlike' olarak görme paranoyasından bir an önce kurtulmalı, bizlerle doğrudan diyalog kurmalıdır. Tarih boyunca sınırlar değişti ancak biz bugün de Batı Trakya'da hala varız ve Türküz" ifadelerine yer verildi.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'nden (BTAYTD) yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un azınlığın milli kimliğiyle ilgili açıklamalarının, Yunanistan'da demokratik olgunluğun bulunmadığını gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azınlığın her zaman hem kurumları aracılığıyla hem de üyelerinin özgür ve demokratik iradesiyle, dini kimliğinin ötesinde, ayrıca etnik ve ulusal kimliğinin Türk olarak tanımlanma arzusu vardır. Sayın Pavlopulos'un açıklamaları, ülkemizin demokratik olarak olgunlaşmamış olduğunun bir göstergesidir. Er ya da geç bu mantığın sona ereceğini ve demokrasinin doğduğu ülkede, yine demokrasinin kazanacağını umuyoruz."

İskeçe Türk Birliği'nin (İTB) açıklamasında ise, Pavlopulos'un Türk azınlıkla ilgili kullandığı ifadelerin azınlık toplumunun milli kimliğinin inkarı anlamına geldiği belirtilerek, "Toplumumuz, milli kimliğinin tartışma konusu olamayacağını ve bu konuda azınlığımızın iradesinin yok sayılamayacağını geçmişten bugüne kadar defalarca dile getirmiş ve gereken mesajları ülke ve dünya kamuoyuna vermiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketinin (BAKEŞ) açıklamasında Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un Türk Azınlığı "Müslüman Yunanlar" olarak tanımlamasının tarihi gerçekleri değiştiremeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Batı Trakya Türk Azınlığın kimliğini reddetmek tarihi gerçekleri reddetmektir. Cumhurbaşkanı Sayın Pavlopulos Batı Trakya'ya yaptığı son ziyarette tarihi bir yanılgıya düşerek Türk Azınlığı, 'Müslüman Yunanlar' olarak tanımlamıştır. Bu tanımlama tarihi gerçekleri değiştiremez." denildi.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB), Pavlopulos'un azınlıkla ilgili ifadelerinin bilimsel tarihçiliği reddettiği belirtilerek, inkar politikalarının AB üyesi Yunanistan'a yakışmadığı ifade edildi.

Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) de yaptığı açıklamada, Pavlopulos'un Azınlık toplumunda hayal kırıklığı ve endişeye sevk ettiğine dikkat çekildi.

14 Mart'ta görevi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, önceki gün Batı Trakya'ya gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada azınlıklar konusuna değinerek, Lozan Antlaşması'na göre, Batı Trakya Türk Azınlığın sadece dini bir azınlık olduğunu, İstanbul Ortodoks Rum azınlığın ise milli bir azınlık olduğunu iddia etmişti.

Pavlopulos, konuşmasında, İstanbul Rum azınlığından "Yunan azınlık" olarak söz ederken, Türk azınlıkla ilgili ise "Yunan Müslüman Azınlık" ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan, "Türk Azınlık" ifadesinin Lozan Barış Antlaşması'nda yer almadığını ileri sürerek, azınlığın etnik kimliğini tanımlama hakkını kabul etmiyor. 1950'li yıllara kadar azınlık okulları ve derneklerin isimlerinde "Türk" deyimi kullanılması için genelge yayımlayan Yunanistan, 1970'lerde siyasi nedenlerle bu politikasını değiştirerek, Türk yerine Müslüman kelimesinin kullanılmasını zorunlu tuttu. Bu kapsamda, Gümülcine ve İskeçe'de isimlerinde Türk kelimesi bulunan dernekler mahkeme kararıyla kapatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Yunanistan'ı mahkum eden aksi yönde kararlarına rağmen, isimlerinde "Türk" kelimesi bulunan derneklerin faaliyetine ve yeni derneklerin kurulmasına Yunan makamlarınca izin verilmiyor.