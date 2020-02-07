Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Ege'de 'gri alanlar' yok - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Ege'de 'gri alanlar' yok - Son Dakika Dünya

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Ege'de 'gri alanlar' yok

7 saat önce

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile Kardak Adası konusundaki anlaşmazlıkla ilgili bir uzlaşma veya görüşme olamayacağını belirterek, Atina’nın hiçbir Yunan toprağını “gri alan” olarak kabul edemeyeceğini iddia etti.

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Ege'de 'gri alanlar' yok, System.String[]

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile Kardak Adası konusundaki anlaşmazlıkla ilgili bir uzlaşma veya görüşme olamayacağını belirterek, Atina'nın hiçbir Yunan toprağını "gri alan" olarak kabul etmeyeceğini belirtti.


Yunan basınına konuşan Dendias, hiç bir Yunan hükümetinin bu konuda Türk yetkililerle müzakere ve görüş alışverişinde bulunamayacağı görüşünü dile getirdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:26 
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