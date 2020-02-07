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Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Ege'de 'gri alanlar' yok
7 saat önce
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile Kardak Adası konusundaki anlaşmazlıkla ilgili bir uzlaşma veya görüşme olamayacağını belirterek, Atina’nın hiçbir Yunan toprağını “gri alan” olarak kabul edemeyeceğini iddia etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile Kardak Adası konusundaki anlaşmazlıkla ilgili bir uzlaşma veya görüşme olamayacağını belirterek, Atina'nın hiçbir Yunan toprağını "gri alan" olarak kabul etmeyeceğini belirtti.
Yunan basınına konuşan Dendias, hiç bir Yunan hükümetinin bu konuda Türk yetkililerle müzakere ve görüş alışverişinde bulunamayacağı görüşünü dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:26
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