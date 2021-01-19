Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: "Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz" - Son Dakika

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: "Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz"

19.01.2021 15:17
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias:

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Girit Adası'nın doğusunda kara sularını genişletmeyi planladığını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Girit Adası'nın doğusunda kara sularını genişletmeyi planladığını söyledi.

Dendias, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının tartışıldığı Parlamentoda konuştu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in aylar öncesinde Girit'te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit'in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz." dedi.

Ana muhalefet Radikal Sol Parti (SYRİZA) Sözcüsü Yorgos Katruggalos'un, Yunanistan ve Türkiye arasında yeniden başlatılması kararlaştırılan istikşafi görüşmelerde hangi meselelerin ele alınacağı ve ülkenin kara sularının genişletilmesi konusunda Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığının farklı görüşler dile getirdiği yönündeki eleştirilerini de yanıtlayan Dendias, şunları kaydetti:

"Başbakan'ın belirlediği politikanın dışında bir çizgi izlenmesi mümkün değil. Yunanistan'ın hiçbir başbakanı kara suları meselesini müzakere etmez çünkü egemenlik meselesidir ve müzakere konusu değildir."

"Sınırdaş ülkelerden herhangi biriyle anlaşmalı olarak sınırlandırılmamıştır"

Dendias, Yunanistan'ın kara sularını genişletmesi konusunda sınırdaş ülkeler ile müzakere etmek zorunda olmadığını iddia ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkenin (Yunanistan) kıta sahanlığı konusundaki tezi, Maniatis kanunu ile ifade edilmektedir. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesine gelince, belirtilen kıta sahanlığı üzerindeki belirli bölgede olay gerçek. Sınırdaş ülkelerden herhangi biriyle anlaşmalı olarak sınırlandırılmamıştır.

Komşu ülkeler, hakkımızı uygulamamızı anlayışla karşılıyor. İtalya, Yunanistan'ın kara sularını genişleteceğini biliyordu ve bu, 'Yunanistan'ın İtalya ile müzakere ettiği' anlamına gelmez. Arnavutluk'un da Yunanistan'a sormadan, hakkını bütünüyle kullandığı gibi."

Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Girit Adası, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: 'Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz' - Son Dakika


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