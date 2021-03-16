Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, "mevkidaşı ve arkadaşı" Çavuşoğlu ile uygun atmosferde buluşmak istiyor - Son Dakika

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, "mevkidaşı ve arkadaşı" Çavuşoğlu ile uygun atmosferde buluşmak istiyor

16.03.2021 17:37
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias,

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uygun bir atmosferde bir araya gelmeyi arzu ettiğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uygun bir atmosferde bir araya gelmeyi arzu ettiğini söyledi.

Dendias, Atina'yı ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın dış politika ilkelerinin Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku'na bütünüyle ve istikrarlı şekilde bağlılık olduğunu savundu.

Atina'da 62. turu gerçekleştirilen Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelere değinen Dendias, "Türkiye ile olan yegane ikili farklılığımızın, yani Ege ve Doğu Akdeniz'de MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) ve kıta sahanlığının belirlenmesi, UNCLOS ve Uluslararası Hukuk temelinde çözümü için ortak bir zemin bulmamıza yol açacağını umuyoruz. Türkiye'nin Yunanistan ile ilgili son zamanda gündeme gelen tek yanlı ithamlarına doğru zamanda ve uygun şekilde diplomatik yollarla cevap verilecek." dedi.

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi müzakerelerin yarın Atina'da gerçekleşeceğini ifade eden Dendias, "Türk mevkidaşım ve arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile buluşmak istiyorum ancak tabii ki böyle bir buluşma uygun bir atmosferde gerçekleşir. Bir anlamı olması için uygun bir atmosferde yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, 'mevkidaşı ve arkadaşı' Çavuşoğlu ile uygun atmosferde buluşmak istiyor - Son Dakika


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