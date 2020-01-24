Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Elazığ'daki depreme ilişkin Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Elazığ'daki depreme ilişkin Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Elazığ'daki depreme ilişkin Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Elazığ'daki depreme ilişkin Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yunan Bakan Dendias, Elazığ'daki depreme ilişkin mevkidaşı Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

Dendias, Çavuşoğlu'na depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını aktardı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depreminde enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı
Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:18:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Elazığ'daki depreme ilişkin Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]