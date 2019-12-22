Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'daki sözde yönetimle görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'daki sözde yönetimle görüştü - Son Dakika

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'daki sözde yönetimle görüştü

6 saat önce

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bingazi kentindeki sözde yönetimle görüşerek, Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye ile "mutabakat zaptı imzalama hakkının bulunmadığını" öne sürdüğü bildirildi.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'daki sözde yönetimle görüştü, System.String[]

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bingazi kentindeki sözde yönetimle görüşerek, Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye ile "mutabakat zaptı imzalama hakkının bulunmadığını" öne sürdüğü bildirildi.

Libya basınında yer alan haberlere göre, Dendias, bugün Libya'nın Bingazi kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dendias'ın ülkenin doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter'in yanı sıra sözde yönetim yetkilileri Abdullah es-Sinni ve Abdulhadi el-Havic ile görüştüğü aktarıldı.

Dendias'ın buradaki görüşmesinde, Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümeti UMH'nin Türkiye ile "mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını" öne sürdüğü bölge basınında yer aldı.

Basında Dendias'ın darbeci milis lideri Hafter ile bir araya geldiği fotoğraflar yayınlandı.

Bingazi'nin ardından Kahire'ye giderek temaslarda bulunan Dendias, salı günü Suudi Arabistan'a, ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunmuştu.

Türkiye ile Libya hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Bingazi, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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