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Yunan Dışişleri Bakanı Vekili: Uluslararası toplum Türkiye'nin Akdeniz'deki yayılmacılığına karşı
6 saat önce
Yunanistan Dışişleri Bakanı Vekili Miltiadis Varvitsiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi politikasını "yayılmacı ve Neo-Osmanlı" olarak tanımladı. Erdoğan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku ve Türkiye'nin haklarını hiçe sayarak paylaşan ülkeler" olarak tanımlamıştı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Vekili Miltiadis Varvitsiotis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi politikasını "yayılmacı ve Neo-Osmanlı" olarak tanımladı.
Yunan milletvekili Varvitsiotis, Türkiye'nin Akdeniz'deki politikasının Yunanistan'ı bölmekten ziyade güçlendirdiğini iddia etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:25
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