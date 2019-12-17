Yunan Dışişleri Bakanı Vekili: Uluslararası toplum Türkiye'nin Akdeniz'deki yayılmacılığına karşı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunan Dışişleri Bakanı Vekili: Uluslararası toplum Türkiye'nin Akdeniz'deki yayılmacılığına karşı - Son Dakika Dünya

Yunan Dışişleri Bakanı Vekili: Uluslararası toplum Türkiye'nin Akdeniz'deki yayılmacılığına karşı

6 saat önce

Yunanistan Dışişleri Bakanı Vekili Miltiadis Varvitsiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi politikasını "yayılmacı ve Neo-Osmanlı" olarak tanımladı. Erdoğan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku ve Türkiye'nin haklarını hiçe sayarak paylaşan ülkeler" olarak tanımlamıştı

Yunan Dışişleri Bakanı Vekili: Uluslararası toplum Türkiye'nin Akdeniz'deki yayılmacılığına karşı, System.String[]

Yunanistan Dışişleri Bakanı Vekili Miltiadis Varvitsiotis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi politikasını "yayılmacı ve Neo-Osmanlı" olarak tanımladı.


Yunan milletvekili Varvitsiotis, Türkiye'nin Akdeniz'deki politikasının Yunanistan'ı bölmekten ziyade güçlendirdiğini iddia etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Akdeniz, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:25 
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