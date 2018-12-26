Yunan Dışişleri Bakanlığına Türk Hacker Şoku
9 dakika önce
Türk hackerler, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının mail sistemini ve ulusal strateji sitesinin internet adresini hackledi.
Türk hackerler, Yunanistan
Dışişleri Bakanlığının mail sistemini ve ulusal strateji sitesinin internet adresini hackledi. Hackerler siteye, "Bir gece ansızın gelebiliriz! Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir. Buradan haddini aşanları ikaz ediyoruz. Tarihin mutlaka bir gün tekerrür edebileceğini sizlere hatırlatıyoruz" mesajını yazdı. Türk hackerler, Yunan Savunma Bakanının Türkiye
yönelik son günlerde yaptığı bir takım açıklamalara, Türk hackerler tarafından siber saldırıyla karşılık verildi. Cyber-Warrior Akıncılar
Tim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, Yunan güvenlik kuvvetlerinin göçmenlere karşı tutumunun da etkili olduğu belirtildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ MAİL SİSTEMİNDE BİRÇOK BELGEYİ ELE GEÇİRDİLER
Yapılan siber saldırılarda ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığının mail sistemini ve ulusal strateji sitesinin internet adresi hacklendi. Siteye giriş yapan kullanıcılar ise "Bir gece ansızın gelebiliriz! Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir. Buradan haddini aşanları ikaz ediyoruz. Tarihin mutlaka bir gün tekerrür edebileceğini sizlere hatırlatıyoruz" yazısını gördü. Hackerler tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan'a yapılan saldırılar devam etmektedir. Birçok medya kuruluşu da hedefimizdedir. Yunanistan hükümeti, bu şekilde siyaset yapmaya devam ettiği takdirde Yunanistan'a olan saldırılarımız devam edecektir" şeklinde ifadelere yer verildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:56 Kaynak: İHA
Yunan Dışişleri Bakanlığına Türk Hacker Şoku
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