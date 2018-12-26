Son Dakika Haberleri: Yunan Dışişleri Bakanlığına Türk Hacker Şoku

Yunan Dışişleri Bakanlığına Türk Hacker Şoku

9 dakika önce

Türk hackerler, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının mail sistemini ve ulusal strateji sitesinin internet adresini hackledi.

Yunan Dışişleri Bakanlığına Türk Hacker Şoku, System.String[]
Türk hackerler, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının mail sistemini ve ulusal strateji sitesinin internet adresini hackledi. Hackerler siteye, "Bir gece ansızın gelebiliriz! Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir. Buradan haddini aşanları ikaz ediyoruz. Tarihin mutlaka bir gün tekerrür edebileceğini sizlere hatırlatıyoruz" mesajını yazdı. Türk hackerler, Yunan Savunma Bakanının Türkiye yönelik son günlerde yaptığı bir takım açıklamalara, Türk hackerler tarafından siber saldırıyla karşılık verildi. Cyber-Warrior Akıncılar Tim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, Yunan güvenlik kuvvetlerinin göçmenlere karşı tutumunun da etkili olduğu belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ MAİL SİSTEMİNDE BİRÇOK BELGEYİ ELE GEÇİRDİLER

Yapılan siber saldırılarda ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığının mail sistemini ve ulusal strateji sitesinin internet adresi hacklendi. Siteye giriş yapan kullanıcılar ise "Bir gece ansızın gelebiliriz! Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir. Buradan haddini aşanları ikaz ediyoruz. Tarihin mutlaka bir gün tekerrür edebileceğini sizlere hatırlatıyoruz" yazısını gördü. Hackerler tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan'a yapılan saldırılar devam etmektedir. Birçok medya kuruluşu da hedefimizdedir. Yunanistan hükümeti, bu şekilde siyaset yapmaya devam ettiği takdirde Yunanistan'a olan saldırılarımız devam edecektir" şeklinde ifadelere yer verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:56 Kaynak: İHA

Yunanistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunan Dışişleri Bakanlığına Türk Hacker Şoku Maltepe Belediyesi Çalışanları, Sancaktepe Belediyesi'ne Ait Konteynerleri Çaldı

Yeni Yılda Emekliyi 541 TL Zam Bekliyor Raftaki Eldivenleri Takıp Markette Boks Yapan Teyzeler Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:05:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunan Dışişleri Bakanlığına Türk Hacker Şoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]