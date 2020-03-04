Yunan donanmasına ait ulaştırma gemisi, yaklaşık 500 göçmen için 'otel' olarak görev yapacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunan donanmasına ait ulaştırma gemisi, yaklaşık 500 göçmen için 'otel' olarak görev yapacak - Son Dakika Dünya

Yunan donanmasına ait ulaştırma gemisi, yaklaşık 500 göçmen için 'otel' olarak görev yapacak

6 saat önce

Yunan donanmasına ait “Rodos” isimli ulaştırma gemisi, Türkiye’den Midilli Ada’sına deniz yoluyla gelen yaklaşık 500 göçmen için “otel” olarak görev yapacak.

Yunan donanmasına ait ulaştırma gemisi, yaklaşık 500 göçmen için 'otel' olarak görev yapacak, System.String[]

Yunan donanmasına ait "Rodos" isimli ulaştırma gemisi, Türkiye'den Midilli Ada'sına deniz yoluyla gelen yaklaşık 500 göçmen için "otel" olarak görev yapacak.


Yunan ordusuna ait askeri araçları taşımak için kullanılan gemiye sadece çocuklu aileler kabul edilecek.

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:11 
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