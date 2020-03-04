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Yunan donanmasına ait ulaştırma gemisi, yaklaşık 500 göçmen için 'otel' olarak görev yapacak
6 saat önce
Yunan donanmasına ait “Rodos” isimli ulaştırma gemisi, Türkiye’den Midilli Ada’sına deniz yoluyla gelen yaklaşık 500 göçmen için “otel” olarak görev yapacak.
Yunan donanmasına ait "Rodos" isimli ulaştırma gemisi, Türkiye'den Midilli Ada'sına deniz yoluyla gelen yaklaşık 500 göçmen için "otel" olarak görev yapacak.
Yunan ordusuna ait askeri araçları taşımak için kullanılan gemiye sadece çocuklu aileler kabul edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:11
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