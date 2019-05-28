Son Dakika Haberleri: Yunan ekonomisine erken seçim dopingi

Yunan ekonomisine erken seçim dopingi

2 saat önce

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın erken seçim duyurusunun ardından Atina Borsası, yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Yunan ekonomisine erken seçim dopingi, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Çipras'ın erken seçim duyurusunun ardından Atina Borsası, yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:53 
Yunanistan, Ekonomi
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