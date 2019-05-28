Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
2 saat önce
Yunanistan Başbakanı Çipras'ın erken seçim duyurusunun ardından Atina Borsası, yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.
Yunanistan Başbakanı Çipras'ın erken seçim duyurusunun ardından Atina Borsası, yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:53
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