Yunan gazetesi Atatürk'ün hayatını anlatan kitap dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan gazetesi Atatürk'ün hayatını anlatan kitap dağıttı - Son Dakika

Yunan gazetesi Atatürk'ün hayatını anlatan kitap dağıttı

7 saat önce

Yunanistan'da haftalık Proto Thema gazetesi, "20. Asrın Büyük Şahsiyetleri" adlı kitap promosyonu çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir kitapçığı okurlarına dağıttı.

Yunan gazetesi Atatürk'ün hayatını anlatan kitap dağıttı, System.String[]

Yunanistan'da haftalık Proto Thema gazetesi, "20. Asrın Büyük Şahsiyetleri" adlı kitap promosyonu çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir kitapçığı okurlarına dağıttı.

Gazete, Ryan Gıngeras tarafından kaleme alınan "Mustafa Kemal Atatürk - Türklerin Atası" başlıklı kitabın sunuş metninde, "Yunanların çoğu, Küçük Asya trajedisiyle özdeşleştirerek neredeyse içgüdüsel olarak ondan nefret ediyor. Bununla birlikte (Atatürk) Türkiye'de mutlak güç ve büyük çapta nüfuz sahibi bir şahsiyet idi. Mustafa Kemal Atatürk, ülkesinde kendi vizyonunu uygulama iradesine sahip olmasaydı, çağdaş Türkiye, en azından bugünkü haliyle olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da Atatürk ile ilgili birçok biyografi ve kitap Yunancaya çevrildi.

Son olarak Ta Nea gazetesi Atatürk'ün "Nutuk"undan bazı bölümler içeren bir kitapçığı okurlarıyla paylaşmıştı. Daha önce de Eleftherotypia gazetesi, Can Dündar'ın "Mustafa" adlı belgeselini okurlarına promosyon olarak dağıtmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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