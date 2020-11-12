Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2) - Son Dakika

Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2)

12.11.2020 14:07
Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2), System.String[]

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE 'İNTİHAR ETTİ' DEMİŞLERAdana'nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı tankerin çarparak alabora ettiği balıkçı teknesinde hayatını kaybeden Feyzi Yardımcı'nın (30) öz annesi Suna Yardımcı'nın 18 yıl önce beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği, Yardımcı'nın...

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE 'İNTİHAR ETTİ' DEMİŞLER

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı tankerin çarparak alabora ettiği balıkçı teknesinde hayatını kaybeden Feyzi Yardımcı'nın (30) öz annesi Suna Yardımcı'nın 18 yıl önce beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği, Yardımcı'nın 12 yaşından itibaren üvey annesi Hanım Yardımcı tarafından büyütüldüğü öğrenildi. Öte yandan, Feyzi Yardımcı'nın bazı arkadaşlarının, tekne kazasından bir gün önce mahallede Feyzi'nin intihar edip öldüğü dedikodusunu yaydığı, bunun üzerine de Yardımcı'nın sosyal medya hesabından "Öldü diyenlere selam söyleyin, kral ölmedi geri döndü" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

GERÇEĞİ ÖĞRENEN AİLENİN MUTLULUĞU UZUN SÜRMEDİYardımcı'nın dayısı Erkan Yardımcı, yeğeninin ölmeden bir gün önce intihar ettiği dedikodularına ilişkin, "Dedikoduyu sosyal medyada da yaymışlar. İntihar edip öldü diye paylaşımda bulunmuşlar. Daha sonra Feyzi bana mesaj attı, 'dayı ben ölmedim, herkese selam olsun' diye. Sosyal medyada da denizde çekilmiş fotoğrafını attı" dedi.'YUNAN GEMİSİ KAHROLSUN'Yardımcı'nın halası Zeynep Korkmaz, intihar dedikodularının ailede paniğe neden olduğunu ancak dedikoduların yalan olduğunun ortaya çıkmasının ardından rahatladıklarını fakat kazada ölüm haberiyle kahrolduklarını söyledi. Yunanistan bayraklı gemiye tepki gösteren Korkmaz, "Yunanistan gemisi kahrolsun. Gözü kör mü geldi çarptı? Ekmek parası için o çocuk denize çıkmış" diye konuştu.Feyzi Yardımcı'nın ablası Zeliş Tetik de "Kardeşimi niye kurtarmadılar? İmdat diye bağırmış kardeşim. İçim yandı. Neden bir şey yapmadılar? Benim kardeşim niye öldü?" ifadelerini kullandı.KAZADA İHMAL İDDİALARINA TEPKİ

Feyzi Yardımcı'nın babası Abdulkadir Yardımcı ise kazanın ihmaller yüzünden meydana geldiği iddialarına tepki gösterdi. Yardımcı, "Koca gemide bir taraf uyuyorsa diğer bölümler de mi uyuyor? Bazı şeyler alın yazısı değil. Kulun ihmali, suistimali, görevine sadık olmayışı" dedi.

Adnan AÇIKGÖZ, Soner AYDIN/MERSİN,


Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2)
Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2)
Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2)
Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2)
Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2)
Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2)
Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2)
Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2)
Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2)
Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2)
Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2)

Yunanistan, İntihar, Karataş, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (2) - Son Dakika


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