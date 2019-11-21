Son Dakika Haberleri: Yunan Göç Bakanı Komutsakos: Türkiye para istiyorsa şantaj ve tehdidi bırakmalı
Son Dakika Dünya Yunan Göç Bakanı Komutsakos: Türkiye para istiyorsa şantaj ve tehdidi bırakmalı - Son Dakika Dünya

Yunan Göç Bakanı Komutsakos: Türkiye para istiyorsa şantaj ve tehdidi bırakmalı

6 saat önce

Yunanistan Göç Bakanı Yorgos Komutsakos'tan "Türkiye Avrupa Birliği'nden daha fazla mali yardım istiyorsa şantaj yapmayı artık bırakmalı" açıklaması geldi.

Yunan Göç Bakanı Komutsakos: Türkiye para istiyorsa şantaj ve tehdidi bırakmalı, System.String[]

Yunanistan Göç Bakanı Yorgos Komutsakos'tan "Türkiye Avrupa Birliği'nden daha fazla mali yardım istiyorsa şantaj yapmayı artık bırakmalı" açıklaması geldi.


Washington ziyareti sırasında AFP'ye konuşan bakan Komutsakos'un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer Türk yetkililerin "kapıları açarız tehditleri nedeniyle" bu açıklamayı yapmak gerekliliğini duyduğu aktarılıyor.

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Yunanistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:19 
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