Yunan gümrükçüler grev yapacak, sınır kapısı 24 saat kapanacak
23.11.2020 15:53
YUNANİSTAN'ın Kipi Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük personelinin yapacağı grev nedeniyle yarın saat 07.30'dan itibaren, 24 saat süreyle Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan yolcu işlemleri hariç ticari amaçlı TIR geçişlerine izin verilmeyecek.
YUNANİSTAN'ın Kipi Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük personelinin yapacağı grev nedeniyle yarın saat 07.30'dan itibaren, 24 saat süreyle Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan yolcu işlemleri hariç ticari amaçlı TIR geçişlerine izin verilmeyecek.
Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Kipi Gümrük Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Yunan gümrük personelinin yapacağı grev dolayısıyla, İpsala Gümrük Kapımızda 24.11.2020 tarih saat 07.30'dan, 25.11.2020 tarih saat 07.30'a kadar 24 saat süreyle yolcu işlemleri hariç, ticari amaçlı TIR aracı giriş-çıkış işlemleri yapılmayacaktır" denildi.
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