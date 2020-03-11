Yunan güvenlik güçleri gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan güvenlik güçleri gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyor (2) - Son Dakika

Yunan güvenlik güçleri gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyor (2)

7 saat önce

Yunanistan güvenlik güçleri sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombasıyla müdahale etmeyi sürdürüyor.

Yunanistan güvenlik güçleri sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombasıyla müdahale etmeyi sürdürüyor.

Sığınmacıların Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi.

Yunanistan sınır birlikleri bekleyişlerini sürdüren sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale ediyor ve gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyor.

Bu arada sığınmacılar, Kastanies Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafından jiletli tel ve sivri demirlerle oluşturulan barikatı zincirle aşmaya çalıştı.

Müdahale sırasında vücutlarına gaz kapsülleri isabet eden 3 sığınmacı yaralandı.

Yaralılara Edirne Sağlık Müdürlüğünce kurulan sahra çadırında müdahale edildi.

Gazdan etkilenen, aralarında çocukların da olduğu diğer sığınmacılara da sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Öte yandan, tampon bölgenin yakınındaki ağaçlık alanda çadırlarda bekleyen aileler de gazdan etkilendi.

Yunan güvenlik güçleri gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyor (2)

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan, tampon bölgeye ağır otomatik silahlı askerler konuşlandırdı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi

Son Dakika Haberleri
22:22 YHT Garında virüs salgını önlemleri
22:22 Denizli'de yol kenarında bulunan erkek cesedine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı...
22:22 99 milyon yıllık kehribar içinde "en küçük dinozor fosili" keşfedildi
22:18 Avcılar'da AVM'nin otoparkında park kazası
22:18 EDİRNE Bulgaristan'da koronavirüs vakasından ilk ölüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:27:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan güvenlik güçleri gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]