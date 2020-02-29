Yunan güvenlik güçleri, göçmenlerin geçişini engellemek için jiletli barikatlar kurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunan güvenlik güçleri, göçmenlerin geçişini engellemek için jiletli barikatlar kurdu - Son Dakika Dünya

Yunan güvenlik güçleri, göçmenlerin geçişini engellemek için jiletli barikatlar kurdu

37 dakika önce

33 askerimizin şehit olduğu İdlib'deki hain saldırının ardından sınır kapılarımızın açılmasıyla Yunanistan sınırında göçmen yoğunluğu oluştu. Yunan polisler sınırda geçişleri durdurmak için birçok önlem aldı.

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Kentte, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasında bulunan tampon bölgede mülteci grubunun bekleyişi sürüyor. Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurarak, bölgeye çok sayıda Yunan polisi sevk etti.

YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN GEÇİŞE İZİN VERMİYOR

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, özellikle Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı civarında bekliyor.

Tel çitle korunan alanın yakınında bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri geri çekilmeleri için zaman zaman ses bombası atıyor, araçlarının sirenini çalıyor. Başlayan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan düzensiz göçmenler, yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışıyor.

Yunan güvenlik güçleri, göçmenlerin geçişini engellemek için jiletli barikatlar kurdu
Yunanistan, Edirne, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:55 
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Son Dakika

Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi
Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor 33 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Almanya, İngiltere ve Fransa'dan destek mesajları geldi Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda İdlib konusunu görüştü

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