Yunan güvenlik güçlerince elbiseleri çıkartılarak dövüldüler (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan güvenlik güçlerince elbiseleri çıkartılarak dövüldüler (3) - Son Dakika

Yunan güvenlik güçlerince elbiseleri çıkartılarak dövüldüler (3)

6 saat önce

Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar, Meriç Nehri yakınındaki tampon bölgede Yunanistan Güvenlik Güçleri tarafından elbiseleri çıkartılarak dövüldü.

Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar, Meriç Nehri yakınındaki tampon bölgede Yunanistan Güvenlik Güçleri tarafından elbiseleri çıkartılarak dövüldü. (3)

Yunan güvenlik güçlerince elbiseleri çıkartılarak dövüldüler (3)

Meriç Nehri, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Olympiakos, Valbuena ile sözleşme yeniledi
Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Yunanistan polisi, sınırdan geçmek isteyen hamile göçmeni vurdu Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs

Son Dakika Haberleri
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:24:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan güvenlik güçlerince elbiseleri çıkartılarak dövüldüler (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]