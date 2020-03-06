Yunan güvenlik güçlerince elbiseleri çıkartılarak dövüldüler (3) - Son Dakika

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Yunan güvenlik güçlerince elbiseleri çıkartılarak dövüldüler (3)
6 saat önce
Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar, Meriç Nehri yakınındaki tampon bölgede Yunanistan Güvenlik Güçleri tarafından elbiseleri çıkartılarak dövüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:43 Kaynak: AA
Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar, Meriç Nehri yakınındaki tampon bölgede Yunanistan Güvenlik Güçleri tarafından elbiseleri çıkartılarak dövüldü. (3)
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