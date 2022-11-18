Yunan güvenlik güçlerinden düzensiz göçmenlere işkence - Son Dakika
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Yunan güvenlik güçlerinden düzensiz göçmenlere işkence

18.11.2022 12:45
Yunan güvenlik güçlerinden düzensiz göçmenlere işkence

Avrupa'ya gitme hayaliyle yola çıkan ve Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından işkence edilerek Türkiye'ye geri itildi.

Avrupa'ya gitme hayaliyle yola çıkan ve Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından işkence edilerek Türkiye'ye geri itildi.

Yunanistan güvenlik güçleri tarafından geri itme yöntemi ile ölüme terk edilen Fas uyruklu düzensiz göçmenler, Meriç Nehri yakınlarında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kurtarıldı.

Yunan güvenlik güçleri tarafından işkenceye maruz kalan ve Türkiye'ye geri itilen Mehdi Abboubı, Abedelkarım Roumane ve Omar Halımı olmak üzere 3 Fas uyruklu düzensiz göçmen, Edirne İl Göç İdaresine getirildi.

Yunan güvenlik güçlerinin acımasız tavrı sürüyor

Ekonomik buhran, iç savaş ve siyasi baskı gibi çeşitli nedenler ve daha güzel bir yaşam hayaliyle Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin zulmü ile karşılaşıyor.

Avrupa'ya geçme hayali kuran düzensiz göçmenlere yapılan zulüm devam ediyor. Göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından ayakkabıları, kıyafetleri, telefonları alınıp, darp edilerek Türkiye'ye geri itiliyor. Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 3 Fas uyruklu düzensiz göçmen de işkenceye maruz kalanlar arasında yer aldı.

Yaşadıklarını anlatan düzensiz göçmenler, Yunan askerlerinin merhametsizce tahta sopalarla vurduğunu, Türkiye'de ise çok iyi karşılandıklarını ve insan gibi muamele gördüklerini söyledi.

"Tahta sopalarla merhametsizce vurdular"

Fas uyruklu Omar Halımı (26), yaptığı açıklamada, "Bunları neden yaptıklarını bilmiyorum. Bizim hedefimiz sadece Avrupa'ya gitmekti. Yunanistan'da bir şey yapmayacaktık, orayı sadece güzergah olarak kullanmak istedik. Daha yeni ve daha iyi şartlarda bir hayat yaşamak için gitmek istedik. Yunanistan topraklarına girdikten sonra oradaki polisler ve askerler bizi yakaladı. Sebepsiz yere bize kötü davrandılar, vurdular, darp ettiler. Neden yaptıkları hakkında bir fikrimiz yok. Biz onlara hiçbir şey yapmadık. Yunan polisleri tarafından vuruldum. Yaklaşık 8 kişilik bir gruptu. Polis ve asker araçları vardı. Tahta sopalarla merhametsizce bana vurdular. Oradan geri döndükten sonra Türkiye'ye geri attılar. Türkiye'de bizi çok iyi karşıladılar insan gibi muamele ettiler. Türkiye'de bizi hastaneye getirdiler, tedavi ettirdiler ve kıyafetlerimizi verdiler" şeklinde açıklamada bulundu.

"Kıyafetlerimizi ve paramızı aldılar, çok kötü muamele ile karşılaştık"

Düzensiz göçmenlerden Mehdi Abboubı (26), "Yunanistan'a geçip yaklaşık 6 saat yürüdükten sonra Yunan polisleri tarafından yakalandık. Bize çok kötü zulüm ettiler. Kıyafetlerimizi ve paramızı aldılar. Çok kötü muamele ile karşılaştık. Bizi Türkiye tarafına geri ittikten sonra Türkiye bizi çok iyi şekilde kabul etti. Hastaneye götürdü, tedavi ettirdi. Yemek ve kıyafet ihtiyaçlarımızı giderdiler. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"Bizi yere yatırdılar, sert şekilde vurdular"

Yunanistan'a geçtikten sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandıklarını söyleyen Abedelkarım Roumane (25), "Yere yatırdılar, bize çok sert bir şekilde vurdular. Sol ayağımı kaldıramıyorum. İnsan gibi davranmadılar, bize sanki hayvanmışız gibi muamele ettiler. Nehir üzerinden Türkiye tarafına geri ittiler" diye konuştu.

Türk askerleri tarafından hastaneye götürüldüklerini ve tedavilerinin yapıldığını aktaran Roumane, Türk askeri ve polisinin kendilerine çok iyi davrandığını belirterek teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Yunan güvenlik güçlerinden düzensiz göçmenlere işkence - Son Dakika

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