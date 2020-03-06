Yunan güvenlik güçlerinden Pazarkule'deki mültecilere sert müdahale - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunan güvenlik güçlerinden Pazarkule'deki mültecilere sert müdahale - Son Dakika

Yunan güvenlik güçlerinden Pazarkule'deki mültecilere sert müdahale

19 dakika önce

Mülteci akının devam ettiği Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda karşı tarafa geçmek isteyen mültecilere Yunan güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmaya devam ediyor.

Yunan güvenlik güçlerinden Pazarkule'deki mültecilere sert müdahale, System.String[]

Mülteci akının devam ettiği Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda karşı tarafa geçmek isteyen mültecilere Yunan güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmaya devam ediyor. Yunan polisi mültecilere gaz ve ses bombasının yanı sıra tazyikli suyla da müdahale ediyor.


Türkiye'nin Avrupa'ya giden sınır kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci Edirne'deki sınır kapılarına akın etmiş ve binlerce göçmen toplanmıştı. Mültecilerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişleri devam ederken, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede bulanan mültecilere Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi de devam ediyor. Yunan güçleri tampon bölgede bulunan binlerce mülteciyi gaz ve ses bombalarının yanı sıra tazyikli suyla sert bir şekilde müdahale ediyor. Yunan polisinin günlerdir sürdürdüğü orantısız güç tepkiye neden oluyor. - EDİRNE

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye kapıları, Almanya ise kesenin ağzını açtı: Para verelim, mültecileri tutun
Özel harekat polisleri, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesini engellemek amacıyla sınırda nöbet tutuyor İsveç Demokratları'nın lideri, Edirne'de "Bize gelmeyin" broşürü dağıtırken yakalandı Yunanistan polisi, sınırdan geçmek isteyen hamile göçmeni vurdu

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 20:37:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan güvenlik güçlerinden Pazarkule'deki mültecilere sert müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]