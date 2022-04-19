Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası - Son Dakika
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Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası

19.04.2022 15:04
Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası

YUNANİSTAN'a yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen, iddiaya göre, Yunan güvenlik güçlerince üzerlerindeki kıyafetler alınıp, darbedildikten sonra Türkiye'ye geri itildi.

YUNANİSTAN'a yasa dışı yollardan geçen Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen, iddiaya göre, Yunan güvenlik güçlerince üzerlerindeki kıyafetler alınıp, darbedildikten sonra Türkiye'ye geri itildi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında jandarma ekiplerinin yarı çıplak bulduğu göçmenler, ayakkabı ve kıyafet verilmesinin ardından işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yunan güvenlik güçlerinin, ülkelerine geçen 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni üzerlerindeki kıyafetleri, para ve değerli eşyaları alıp, darbettikten sonra bazılarını yarı çıplak ve ayakkabısız olarak Türkiye'ye geri itttiği iddia edildi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda soğuk havada yarı çıplak halde yakalanan göçmenlere jandarma sahip çıktı. Kıyafet, yiyecek verilen göçmenler, daha sonra işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

'YUNAN POLİSİ ÇOK AĞIR ŞEKİLDE DÖVDÜ 'Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmelerinin ardından yakalanıp, üzerlerindeki değerli eşyaları ve kıyafetleri çıkarıldıktan sonra darbedilerek, Türkiye'ye zorla itildiklerini söyleyen Afganistan uyruklu Kamal Afghan, kendilerine Türk askerlerinin sahip çıktığını söyledi. Ateş yakarak hayatta kaldıklarını belirten Afghan, "Yaklaşık olarak 25 kişi İstanbul'dan Avrupa'ya gitmek için hareket ettik. Yunan tarafına geçtiğimizde Yunan polisi bizleri yakaladı ve çok ağır bir şekilde dövdü. Bütün elbiselerimize, kıyafetlerimize ve değerli eşyalarımıza el koydu daha sonrasında bizi Türkiye tarafına gönderdiler. Türkiye tarafında jandarmaya çok teşekkür ediyoruz. Bizlere kıyafet, elbise verdiler; güzel davranışta bulundular. Ateş yakarak hayatta kaldık" dedi.'3 GÜN TUTTULAR, YEMEK VERMEDİLER'Yama Ahmedi ise 3 gün boyunca kötü şartlarda, bir odada aç ve susuz tutulduklarını belirterek, "Avrupa'ya gitmek için Yunan tarafında askerler tarafından yakalandık. Yunan askerleri bütün eşyalarıma, elbiseme, kıyafetime, telefonuma, bütün her şeyime el koydu ve Türkiye tarafına geri itti. Biz de ateş yakarak ısındık ve daha sonra jandarma bizi teslim aldı. Jandarmaya çok teşekkür ediyoruz. Bizlere elbise, kıyafet verdi. Bunun için minnettarız. Bizi 3 gün tuttular. Yola çıkarken hazırladığımız yiyecekleri yedik. Bize hiç yemek vermediler. Bize tokat, yumruk attılar. Tek kullanımlık botlarla bizi geri ittiler. Jandarma bize ayakkabı, pantolon, kıyafet, ekmek, yiyecek, su temin etti. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Diğer düzensiz göçmenler de Yunan polislerinin kendilerini darbedip, zorla Türkiye'ye itildiklerini anlattı.


Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası
Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası
Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası
Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası
Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası
Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası
Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası
Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası
Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası
Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası
Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası - Son Dakika
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