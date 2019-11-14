Yunan güvenlik güçlerinin

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknede yakalanan düzensiz göçmenler, Sakız Adası'na gittikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin teknelerine ateş açtığını öne sürdü.

Alınan bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Top Burnu açıklarında görülen Türk bayraklı bir tekneden şüphelenerek bölgeye hareket etti.

Teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Suriye ve 10 Somali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak geçişi organize ettiği iddiasıyla M.Y, gözaltına alındı.

"Bize ateş ettiler"

Ekiplerce karaya çıkarılan düzensiz göçmenler ve organizatör olduğu iddia edilen şüpheli, Sakız Adası'na doğru gittikleri sırada teknelerine Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldığını, bunun üzerine geri döndüklerini ileri sürdü.

Düzensiz göçmenlerden Suriyeli Baz Muhammed (21), AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde tekneye bindiklerini ve yaklaşık yarım saat sonra Sakız Adası'na yaklaştıklarını söyledi.

Adaya yaklaşık 20 metre kala durduklarını kaydeden Muhammed, şöyle konuştu:

"O sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin geldiğini gördük. Uzaktan geldiler, teknelerinde ışık yoktu. 200 metre yaklaştıktan sonra ışıklarını açtılar. Havaya birkaç kez ateş ettiler. Biz durmadık devam ettik, sonrasında bize de ateş ettiler. 15-20 dakika bize ateş ettiler. Yaklaşık 100 mermi attılar. Birkaç kere tekneyi vurdular, sonrasında biz kaçtık hatta tekne az daha alabora olacaktı. Biz son anda kurtulduk. Kaptan bizi geri götürdü. Burada Türk Sahil Güvenlik ekipleri gelip bizi aldı ve Sahil Güvenlik merkezine getirdi."

Teknede kurşun delikleri tespit edildi

Ekipler, teknede yaptıkları incelemede birçok noktada kurşun delikleri bulunduğunu ve teknenin arka bölümündeki kurtarma botunun da patladığını belirledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Y, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.