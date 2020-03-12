Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombalarından etkilenen tavus kuşlarına koruma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombalarından etkilenen tavus kuşlarına koruma - Son Dakika

Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombalarından etkilenen tavus kuşlarına koruma

6 saat önce

EDİRNE'de, Pazarkule Sınır Kapısı'nın simgesi 4 tavus kuşu, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere sıktığı gazlardan etkilenince 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi bahçesinde korumaya alındı.

Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombalarından etkilenen tavus kuşlarına koruma, System.String[]

EDİRNE'de, Pazarkule Sınır Kapısı'nın simgesi 4 tavus kuşu, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere sıktığı gazlardan etkilenince 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi bahçesinde korumaya alındı.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın yıllardır simgesi olan 4 tavus kuşu, sınır kapısında görevliler tarafından beslenerek, korundu. Türkiye'ye giriş ve çıkış yapanların dikkatini çeken tavus kuşları, Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatıp, tampon bölge ve çevrede bulunan göçmenlere gaz bombası, tazyikli su, biber gazı ve silah ile müdahalesinden etkilendi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yetkililerle iletişime geçmesinin ardından tavus kuşları, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince daha güvenli olan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi bahçesine taşındı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Son dönemde mültecilerin Pazarkule Gümrük Kapısı'na gitmesi ve Yunan tarafından durmadan gaz bombası atılması nedeniyle buradaki tavus kuşlarına zarar gelmesin, diye onları Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin bahçesine taşıdık. Hayvanlar orada göz yaşartıcı bomba ve sesten dolayı zarar görebilirdi. Şimdi Sağlık Müzesi'nde bulunan diğer tavus kuşlarıyla daha sağlıklı ve daha güvenli bir ortamdalar" dedi.


Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi

Son Dakika Haberleri
22:22 Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet telaşı
22:22 İzmir ve Manisa'da otogarlarda tatil yoğunluğu
22:21 Kalın: Okullar ve üniversiteler tatil, spor müsabakaları seyircisiz oynanacak
22:20 Kalın: Okullar ve üniversiteler tatil, spor müsabakaları seyircisiz oynanacak
22:18 Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:23:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombalarından etkilenen tavus kuşlarına koruma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]