Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darbettiği anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darbettiği anlar kamerada - Son Dakika

Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darbettiği anlar kamerada

6 saat önce

YUNANİSTAN'da dövülerek Türkiye'ye gönderilen göçmenlerden biri, arkadaşının darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darbettiği anlar kamerada, System.String[]

YUNANİSTAN'da dövülerek Türkiye'ye gönderilen göçmenlerden biri, arkadaşının darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kaçak göçmen, görüntüleri internet üzerinde paylaştı.

Yunanistan güvenlik güçleri, ülkeye kaçak olarak giren göçmenleri uluslararası anlaşmaları hiçe ayarak Türkiye'ye geri itmeye devam ediyor. Yakaladıkları kaçakları önce kamplarda toplayan Yunan polisi, göçmenlerin ifadelerine göre burada 2 gün beklettikten sonra Türkiye- Yunanistan sınırını belirleyen Meriç Nehri üzerinden botla Edirne'ye gönderiyor. Edirne'de askerler tarafından yakalanan göçmenler, sıcak çorba ve insani yardımın ardından göç idarelerine teslim ediliyor. Darbedilip yaralı olanlar ise hastanelerde tedavi ediliyor.

Türkiye'de yakalanan 30 bin göçmen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ni hiçe sayan Yunanistan güvenlik güçleri tarafından geri itildiklerini söyledi. Bu göçmenlerden 8 bini ise darbedildiklerini belirtti. Göçmenler ifadelerinde Yunan güvenlik güçlerinin dövdükten sonra paralarını da aldıklarını kaydetti. Yunan polisleri gitmemek için direnleri ise üzerindeki elbiseleri çıkarıp zorla bota bindirerek gönderiyor.

En son dövüldükten sonra Türkiye'ye itilen bir kaçak göçmen, arkadaşının darbedildiği anları cep telefonuyla görüntüledi. Kaçak göçmen daha sonra bu görüntüleri, internet üzerinden paylaştı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ, PAKİSTAN VE AFGANİSTANLI

Yunanistan'a deniz ve Meriç Nehri üzerinden botla geçen göçmenler Sırbistan'a geçip oradan Almanya'ya gidiyor. Organizatörlerin 3 bin ila 5 bin Euro arasında Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürdüğü göçmenlerin büyük kısmı Pakistan ve Afganistan uyruklulardan oluşuyor.

VİP GEÇİŞ 10 BİN EURO

İstanbul'dan sahte pasaport, sürat teknesi gibi Avrupa'ya gitmek isteyenlere garanti geçiş ile 10 bin Euro'ya mal oluyor. Pakistan, Afganistan, Cezayir uyruklu organizatörlerin de bulunduğu insan taciri çeteler, temas kurdukları göçmenleri VİP geçiş hizmeti sağlıyor. Organizatörler, kendi ülkelerinde anlaştıkları göçmenleri Türkiye üzerinde istedikleri Avrupa ülkelerine yasa dışı yollardan geçişlerini sağlıyor.

YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISINDA 48 BİN ARTIŞ

Edirne'de güvenlik güçlerinin denizde ve karada yaptığı denetimlerde, geçen yıl 74 bin 824 düzensiz göçmen yakalanırken, bu yıl bu sayı 48 bin 553 artarak, 123 bin 377'e çıktı.


Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:42 Kaynak: DHA
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