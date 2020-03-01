Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 2 göçmen gözünden yaralandı - Son Dakika
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Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 2 göçmen gözünden yaralandı

6 saat önce

Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 2 göçmen gözünden yaralandı Yunan güvenlik güçleri geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti.

Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 2 göçmen gözünden yaralandı

Yunan güvenlik güçleri geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti. Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 2 göçmenin gözüne gaz bombası isabet etti. Yaralı göçmenlerden biri olan Muhammet Hamun, DHA'ya konuştu "O an yere düşmüşüm beni Türk askeri alıp araba ile hastaneye götürdü" dedi.

Yunanistan'ın geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, gaz bombası ile müdahale etti. Yunan güvenlik güçleri, tampon bölgede 3 gündür bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri ses bombası, gaz bombası ve biber gazı ile dağıtmaya çalıştı. Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 2 göçmen gaz bombası ile gözünden yararlandı. Yaralanan göçmelerden biri olan Muhammet Hamun; "Yunan polisi gaz bombası atıyordu. Biri de benim gözüme isabet etti. Sonra yere düştüm. Beni Türk askeri aldı, araba ile hastaneye götürdü. Tedavi oldum, şimdi ise geri geldim, görüyorum fakat gözüm ağrıyor şu an" diye konuştu.

Arbedenin yaşandığı tampon bölgede gerginlik devam ediyor.

Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 2 göçmen gözünden yaralandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:10 Kaynak: DHA
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