Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı bottakilerin kurtarılma anı kamerada - Son Dakika

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Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı bottakilerin kurtarılma anı kamerada
7 saat önce
Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca orantısız güç kullanılan sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:50 Kaynak: AA
Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca orantısız güç kullanılan sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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