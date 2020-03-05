Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı bottakilerin kurtarılma anı kamerada - Son Dakika

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Süleyman Soylu, canlı yayında gazetecinin sorusuna sinirlendi: Siz kimin tarafındasınız?

Mültecilerin geçişine izin vermeyen Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi

Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu