Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı bottakilerin kurtarılma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı bottakilerin kurtarılma anı kamerada - Son Dakika

Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı bottakilerin kurtarılma anı kamerada

7 saat önce

Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca orantısız güç kullanılan sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca orantısız güç kullanılan sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı bottakilerin kurtarılma anı kamerada

Ege Denizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süleyman Soylu, canlı yayında gazetecinin sorusuna sinirlendi: Siz kimin tarafındasınız?
Mültecilerin geçişine izin vermeyen Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:59:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı bottakilerin kurtarılma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]