Yunan güvenlik güçlerinin, Pazarkule'deki mültecilere sert müdahalesi sürüyor - Son Dakika

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Yunan güvenlik güçlerinin, Pazarkule'deki mültecilere sert müdahalesi sürüyor
7 saat önce
Mülteci akının devam ettiği Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısında karşı tarafa geçmek isteyen mültecilere Yunan güvenlik güçleri sert müdahalesi sürerken, bazı mülteciler karşı taraftan gelen gaz ve ses bombalarından korunmak için ağaçları siper ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:09 Kaynak: İHA
Mülteci akının devam ettiği Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısında karşı tarafa geçmek isteyen mültecilere Yunan güvenlik güçleri sert müdahalesi sürerken, bazı mülteciler karşı taraftan gelen gaz ve ses bombalarından korunmak için ağaçları siper ediyor.
Yunan güvenlik güçlerinin sabah erken saatlerde de sert müdahalesini sürdürdüğü sınır kapısında, bazı mülteciler kendilerine atılan gaz ve sis bombalarından ağaçların arkasına saklanarak korunmaya çalışıyor. Avrupa'ya gitme ümidiyle bekleyişini sürdüren mültecilerden bazıları ise karşı taraftan atılan gaz ve sis bombalarını alarak, tekrar Yunan güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgeye attığı görüldü. - EDİRNE
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