Yunan güvenlik güçlerinin plastik mermi ve gazlı müdahalesinde 4 göçmen yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan güvenlik güçlerinin plastik mermi ve gazlı müdahalesinde 4 göçmen yaralandı - Son Dakika

Yunan güvenlik güçlerinin plastik mermi ve gazlı müdahalesinde 4 göçmen yaralandı

29 dakika önce

EDİRNE sınırında Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, plastik mermi, gaz bombası ve biber gazı müdahale etti.

Yunan güvenlik güçlerinin plastik mermi ve gazlı müdahalesinde 4 göçmen yaralandı, System.String[]

EDİRNE sınırında Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, plastik mermi, gaz bombası ve biber gazı müdahale etti. Alandaki göçmenler, nefes almakta güçlük çekerken, sert müdahalede 4 göçmen yaralandı. Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde bugüne kadar 3 göçmenin öldüğünü, 1000'in üzerinde kişinin de yaralandığını söyledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Yunanistan'a gitmek için gelen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişleri sürüyor. Alanda 10 gündür aileleriyle kurdukları çadırlarda bekleyen göçmenlere yardım kuruluşları ve Edirne halkı tarafından yiyecek ve kıyafet yardımı yapılıyor. Yunanistan'ın geçişlere kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi bugün de sürdü. Yunan askerleri ve polisleri, tampon bölgede kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine plastik mermi, TOMA'dan tazyikli su, gaz bombaları ve biber gazı ile müdahale etti. Sert müdahalede 4 göçmen, yaralanırken, onlarca kişi de nefes almakta güçlük çekti. Müdahale nedeniyle göçmenler, Türkiye tarafına kaçtı. Yaralı göçmenler, bölgede bulunan çadır hastanede tedaviye alındı.

3 ÖLÜ, 1000'DEN FAZLA YARALI

Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bugüne kadar Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde 3 göçmenin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1000'den fazla göçmenin de yaralandığını söyledi. Yaralı göçmenler, hastaneler ve Pazarkule kesiminde kurulan çadır hastanede tedavi edildi.


Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:51 Kaynak: DHA
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