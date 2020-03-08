Yunan güvenlik güçlerinin plastik mermiye saplanması için tel yerleştirdiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan güvenlik güçlerinin plastik mermiye saplanması için tel yerleştirdiği iddiası - Son Dakika

Yunan güvenlik güçlerinin plastik mermiye saplanması için tel yerleştirdiği iddiası

17 dakika önce

Sınırda Yunanistan tarafından gelen plastik mermiyle yaralanan sığınmacının boynundan çıkarılan plastik mermiye saplanması için tel yerleştirildiği tespit edildi.

Yunan güvenlik güçlerinin plastik mermiye saplanması için tel yerleştirdiği iddiası, System.String[]

Sınırda Yunanistan tarafından gelen plastik mermiyle yaralanan sığınmacının boynundan çıkarılan plastik mermiye saplanması için tel yerleştirildiği tespit edildi.

Sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor.

Dün Yunan askerinin makineli tüfek ile sığınmacılara ateş etmesi görüntülere de yansımıştı.

Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti.

Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı.

Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.

Yunanistan, Plastik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan askerlerinin batırmaya çalıştığı botta bulunan küçük mülteci kız korku dolu anları anlattı
AB, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne "Yeniden denize bırakın" talimatı verdi Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da 9 bölge karantinaya alındı "Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu

Son Dakika Haberleri
07:58 Bu fikirlere kim para ödüyor?
07:56 Hadise'nin aile ziyaretine koronavirüs engeli
07:56 Hülya Avşar'dan tekliflere 'hayır'
07:56 Cinsiyetçi dile hayır!
07:56 Can Yaman İtalya'dan vazgeçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 10:03:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan güvenlik güçlerinin plastik mermiye saplanması için tel yerleştirdiği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]