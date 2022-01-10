Yunan Hükümet Sözcüsü, Doğu Akdeniz Boru Hattı'nda pazarın belirleyici olacağını söyledi - Son Dakika

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Doğu Akdeniz Boru Hattı projesine ilişkin nihai kararda pazarın belirleyici olacağını vurguladı.

İkonomu, haftalık basın toplantısında, gazetecilerin, ABD'nin projeye ilgisinin azalmasının ardından, Doğu Akdeniz Boru Hattı için Yunanistan'ın strateji değişikliği olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtladı.

Hükümetin, Doğu Akdeniz Boru Hattı ile teknolojik ve ekonomik açıdan daha çok sürdürülebilir olan alternatif enerji projelerini de desteklediğini söyleyen İkonomu, "Hangi çözümün teknik ve ekonomik açıdan daha uygulanabilir olduğuna karar veren hükümet değildir, buna piyasa karar verir." diye konuştu.

İkonomu, Yunanistan'ın bu projede üretici olmadığını, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz boru hattından bağımsız bir şekilde de önemli bir enerji kavşağı olabileceğini savundu.

Washington'ın Doğu Akdeniz Boru Hattı'na ilişkin çekinceleri

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ABD, Yunanistan'a Doğu Akdeniz Boru Hattı'nın ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığını, projenin Türkiye ile bölgede gerginliğe neden olduğuna işaret etmişti. Atina'ya proje hakkındaki çekincelerini ileten Washington, Avrupa'nın enerji güvenliğine verdiği öneme dikkati çekerek, bölgede elektrik enerjisi temelli çevreci projeleri desteklediklerini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bir başka haberde ise Bakanlıktan bir yetkilinin, her ne kadar bölgede Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve ABD arasında geliştirilen iş birliğine ABD tarafından verilen destek devam etse de ABD'nin, ilgisini bölgedeki elektrik enerjisi temelli alternatif projelere kaydırdığı ileri sürülmüştü.