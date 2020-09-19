Yunan hükümet sözcüsü, saldırgan gazeteyi kınadı - Son Dakika

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia Gazetesi tarafından Erdoğan'a yönelik saldırgan başlığı kınadı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Dimokratia Gazetesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine kullanılan saldırgan dile tepki gösterdi. Bu başlığın Yunan değerlerine aykırı olduğunu ve kınanması gerektiği açıklamasını yaptı. Petsas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özgür basın Yunan halkı tarafından önemsenmekte. Anayasamız tarafından korunmaktadır. Ancak bu durum yabancı bir lidere saygı duyma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu başlık değerlerimize aykırıdır. Hükümet olarak kınıyoruz" dedi.

Haber bir gün önce de Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından benzer ifadelerle kınandı. - ATİNA