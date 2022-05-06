Yunan Hükümeti Halkı Artan Enerji Maliyetlerinden Korumak İçin Harekete Geçti - Son Dakika

ATİNA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Perşembe günü hanelerin ve işletmelerin artan elektrik maliyetleriyle başa çıkmasına yardımcı olmak için oluşturulan yeni bir önlem paketini duyurdu.

Miçotakis televizyonda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, "Yeni müdahale paketi, evlerimiz, işletmelerimiz ve çiftçilerimiz için kilovat saat (KWh) başına elektrik fiyatlarındaki artışların yüzde 70-80'ini üstlenecek" dedi. Miçotakis, "Umarım Avrupa fonlarından da yararlanarak devlet bütçesi üzerindeki yükü azaltabileceğiz. Ancak, yavaş ilerleyen Avrupa okyanus gemisi rotasını değiştirene kadar beklemeyeceğim" diye konuştu.

Konuyla ilgili ortak bir AB politikası hala beklemede olduğu için, Yunanistan, artan yükün birçok insan için dayanılmaz olduğunu kabul ederek, enerji tüketicilerine yardımcı olmak amacıyla ulusal bir destek programı uygulamaya karar verdi. Enerji fiyatlarındaki artışları yumuşatmak için, Rusya- Ukrayna çatışmasının başlamasından önce uygulamaya konan ilk tedbirler kapsamında en savunmasız hanelere destek verilmişti. Miçotakis, koşulların kötüleşmesiyle oluşturulan yeni paketin orta gelirli haneleri ve ülkedeki işletmeleri hedeflediğini söyledi.

Birincil konutlarda oturan ve yıllık geliri 45.000 euroya (47.372 ABD doları) kadar olan tüm ev sahipleri veya kiracılar, Aralık 2021 ile Mayıs 2022 arasındaki dönemde elektrik zamları için ödedikleri ekstra ücretlerde yüzde 60 indirim alacak. Geri ödemenin üst sınırı 600 euro olacak. Devlet Mayıs ve Haziran aylarında, birincil olmayan konutlar için de elektrik ücreti artışlarının yüzde 50'sini karşılayacak.

Ülkenin elektrik şirketlerinin ekstra kazançları yüzde 90 oranında vergilendirilecek ve bu gelir, hanelere yapılacak daha fazla yardımın finansmanında kullanılacak. Miçotakis, AB'nin Temmuz ayında alacağı kararlar ne olursa olsun Yunanistan'ın uluslararası doğalgaz fiyat artışlarını 12 aya kadar çıkabilecek bir süre boyunca ülkenin elektrik faturalarına yansıtmamaya devam edeceğini söyledi.

Son olarak, önümüzdeki haftalarda, enerji tasarrufu sağlamak için buzdolabı ve klima gibi eski, enerji yoğun elektrikli aletlerin yenileriyle değiştirilmesine yönelik devasa bir yeni geri dönüşüm programı başlayacak. Hanelere ek olarak, sonbaharda işletmelere de enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, örneğin binalarının çatılarına fotovoltaik sistemler kurarak yenileme yapmaları için teşvikler verilecek.