Son Dakika Haberleri: Yunan hükümeti Iyon Adalarında petrol çalışmalarına izin verdi; WWF uyardı: Felaket kapıda
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Yunan hükümeti Iyon Adalarında petrol çalışmalarına izin verdi; WWF uyardı: Felaket kapıda

1 saat önce

Yunanistan'ın Iyon Adalarında petrol arama çalışmaları, doğa ve bölge turizmini tehdit ediyor

Yunan hükümeti Iyon Adalarında petrol çalışmalarına izin verdi; WWF uyardı: Felaket kapıda, System.String[]
Zakinthos Adası Yunanistan'ın en ünlü turizm destinasyonlarından biri. Fakat Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature) bu doğa cennetinde hassas ekolojik denge ve turizme darbe vuracağını savunduğu bir tehlikeye dikkat çekiyor: Bölgede petrol arama ve sondaj faaliyetleri...

Kısa süre önce Yunan hükümetinin petrol şirketlerine bölgede 17 bin kilometre karelik bir alanda petrol ve doğal gaz arama ve çıkarma izni vermesi endişeleri beraberinde getirdi.
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Yunanistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:22 
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