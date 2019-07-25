Yunan hükümeti Iyon Adalarında petrol çalışmalarına izin verdi; WWF uyardı: Felaket kapıda
1 saat önce
Yunanistan'ın Iyon Adalarında petrol arama çalışmaları, doğa ve bölge turizmini tehdit ediyor
Zakinthos Adası Yunanistan
'ın en ünlü turizm destinasyonlarından biri. Fakat Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature) bu doğa cennetinde hassas ekolojik denge ve turizme darbe vuracağını savunduğu bir tehlikeye dikkat çekiyor: Bölgede petrol arama ve sondaj faaliyetleri...
Kısa süre önce Yunan hükümetinin petrol şirketlerine bölgede 17 bin kilometre karelik bir alanda petrol ve doğal gaz arama ve çıkarma izni vermesi endişeleri beraberinde getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:22
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