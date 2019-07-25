Son Dakika Haberleri: Yunan hükümeti Iyon Adalarında petrol çalışmalarına izin verdi; WWF uyardı: Felaket kapıda
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Yunan hükümeti Iyon Adalarında petrol çalışmalarına izin verdi; WWF uyardı: Felaket kapıda

9 dakika önce

Yunanistan'ın Iyon Adalarında petrol arama çalışmaları, doğa ve bölge turizmini tehdit ediyor.

Yunanistan'ın Iyon Adalarında petrol arama çalışmaları, doğa ve bölge turizmini tehdit ediyor
Yunan hükümeti Iyon Adalarında petrol çalışmalarına izin verdi; WWF uyardı: Felaket kapıda
Yunanistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43 
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