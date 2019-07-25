Yunan hükümeti Iyon Adalarında petrol çalışmalarına izin verdi; WWF uyardı: Felaket kapıda
9 dakika önce
Yunanistan'ın Iyon Adalarında petrol arama çalışmaları, doğa ve bölge turizmini tehdit ediyor.
Yunanistan
'ın Iyon Adalarında petrol arama çalışmaları, doğa ve bölge turizmini tehdit ediyor
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43
Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gelişmelerden artık neden etkilenmiyor? Trenin geldiğini son anda fark eden yaşlı çiftçi, raylara yatarak hayatta kaldı Karın ağrısıyla doktora giden Hintli kadının midesinden aksesuar, bozuk para ve kol saati çıktı Pitbullun 6 yaşındaki çocuğa saldırması kameraya yansıdı