Yunan'ın ölüme terk ettiği 61 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Yunan'ın ölüme terk ettiği 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

27.04.2021 09:53
Yunan'ın ölüme terk ettiği 61 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 61 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 61 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve lastik botlarının su alarak sürüklendiği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla Yumurta Adası üzerine çıkarak mahsur kalan toplam 35 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Aynı gün yaşanan ikinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan toplam 61 düzensiz göçmen Ayvalık'ta karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı ve işlemlerinin yapılması için göç idaresi yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

Yunan'ın ölüme terk ettiği 61 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunan'ın ölüme terk ettiği 61 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunan'ın ölüme terk ettiği 61 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunan'ın ölüme terk ettiği 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güvenlik güçleri, Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunan'ın ölüme terk ettiği 61 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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