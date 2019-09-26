Son Dakika Haberleri: Yunan insan taciri, türk sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı
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Yunan insan taciri, türk sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı

2 gün önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden 20 İranlı kaçak göçmeni yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçirmeye çalışan Yunanlı Nikolaos Vougkas (41), Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yunan insan taciri, türk sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden 20 İranlı kaçak göçmeni yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçirmeye çalışan Yunanlı Nikolaos Vougkas (41), Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yunanlı Nikolaos Vougkas, Türkiye'den 20 İranlı kaçak göçmeni, Yunaistan'ın Midilli Adası'na kaçırmak için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyüne geldi. Gece saatlerinde üzerinde 2 adet 300 HP gücünde motoru bulunan sürat teknesiyle Gülpınar köyü sahiline gelen Nikolaos Vougkas İranlı 20 kaçak göçmeni teknesine bindirirken, Türk Sahil Güvenlik Botlarıyla karşılaştı. Kaçmaya çalışan Yunan bandralı Maxon NA 925 adlı sürat teknesini takibe alan Türk Sahil Güvenlik Botları TCSG 905, TCSG 107 ve TCSG 31 tarafından önü kesilerek yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 20 İranlı kaçak göçmen ile Yunan organizatör Nikolaos Vougkas'ın ifadeleri alındı. İranlı kaçak göçmenler, ifadelerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine, Yunanlı organizatör ise adliyeye sevk edildi.

Midilli Adası, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:07 Kaynak: DHA
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