Yunan işgalinde katledilenler anısına Milli Mücadele Şehitliği yaptırıldı - Son Dakika

Yunan işgalinde katledilenler anısına Milli Mücadele Şehitliği yaptırıldı

03.04.2021 00:27

Denizli'nin Çivril ilçesinde 1921'de Yunan işgali sırasında katledilen 83 kişinin anısına mezarlarının olduğu mahallede Cabar Milli Mücadele Şehitliği açıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 1921'de Yunan işgali sırasında katledilen 83 kişinin anısına mezarlarının olduğu mahallede Cabar Milli Mücadele Şehitliği açıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesince Yunanlılar tarafından 1 Nisan 1921'de öldürülen 83 kişinin mezarlarının bulunduğu alanda katliamın 100. yılı anısına yaptırılan şehitliğin açılışı için tören düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Vali Ali Fuat Atik, burada 100 yıl önce yaşanan acı hikayelerin benzerlerini önceki görev yerlerinde de vatandaşlardan dinlediğini, terör örgütü PKK'nın çoluk çocuk, kadın erkek demeden yaptığı Hocalı ve diğer katliamların aklına geldiğini kaydetti.

Düşmanın fırsat bulduğu zaman Türk milletini ortadan kaldırmak için katliam yapmaktan çekinmediğini anlatan Atik, şunları söyledi:

"Sahipleri aynı, aynı yerden yönetiliyorlar, yönetmenleri aynı. Ama bilmedikleri bir şey var, biz büyük Türk milletiyiz. Allah'ın izniyle bedelini ödeyerek almış olduğumuz bu toprakları hiç kimseye verme niyetimiz de yok. Artık eski Türkiye yok. Güçlü bir devletimiz var, güçlü bir ordumuz var, güçlü bir hükümetimiz var. Allah'ın izniyle bunlarla baş edecek çok güçlü bir yapımız var. Burada yaşananları gelecek nesillere aktarılması için bu anıtın yapılması çok önemli. Bu hatıranın burada yaşatılmasını sağlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine, emek verenlere teşekkür ediyoruz."

"Bizlere düşen, geçmiş bilinciyle geleceğe bakmak"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da gençliğin medeniyet şuuru ve tarih bilinciyle yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Türk milletine yönelik saldırıların devam ettiğini ifade eden Özkan, şu değerlendirmesinde bulundu:

"Bizlere bugün düşen, geçmiş bilinciyle geleceğe bakmak. Eğer zannediyorsak artık bunlar tarihin tozlu raflarında kaldı, bir daha saldırı olmayacak. Hayır, inanın, derlenip toparlanıp yeniden saldırıyorlar. Bugün yine saldırıyorlar. Yine dahili ve harici bedhahlarıyla saldırıyorlar. Farklı kisve, farklı kılıf kıyafet içerisinde, bazen bizden gibi görünerek yapıyorlar. Onun için ecdadımızın emanetine sahip çıkmak, tarih bilinciyle geleceğe yürümemiz, garbın o kudretli görüntüsüne aldanmadan, kendi medeniyet değerlerimizle, milletimizi bir, beraber ve kardeş kılan manevi değerlerimizle var olmaya, al bayrağımızın altında Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle Sünni'siyle, kadını erkeği, yaşlısı genci, 83 milyonu kardeşçe görerek bu topraklarda yaşama ve yaşatma irademize, kararlılığımıza sahip çıkmakla olacak."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ile diğer protokol üyelerinin katıldığı törende, Cabar Milli Mücadele Şehitliği ile katliamda şehit olan 83 vatandaşın isimlerinin bulunduğu kitabenin açılışını yapıldı.

Protokol üyeleri, yapılan duanın ardından şehitliği ziyaret ederek mezarların üzerine karanfil bıraktı.

Yunan işgalinde katledilenler anısına Milli Mücadele Şehitliği yaptırıldı
Yunan işgalinde katledilenler anısına Milli Mücadele Şehitliği yaptırıldı
Yunan işgalinde katledilenler anısına Milli Mücadele Şehitliği yaptırıldı
Yunan işgalinde katledilenler anısına Milli Mücadele Şehitliği yaptırıldı

Denizli, Yunan, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunan işgalinde katledilenler anısına Milli Mücadele Şehitliği yaptırıldı - Son Dakika


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