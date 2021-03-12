Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir - Son Dakika

Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir

12.03.2021 22:02

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında yazılan kitabın piyasaya sürülmesinin ardından, Gülen'le yapılan röportaj da ülkenin en büyük televizyon kanallarından birinde yayınlandı. Yunanistan'ın skandal hareketi sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir. FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit kaynağıdır" şeklinde tepki gösterdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan "A Life of Hizmet" (Hizmetin Hayatı) adlı kitap Yunanistan'da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldü. Kitabın piyasaya sürülmesinin ardından Yunanistan'ın en büyük televizyon kanallarından biri olan MEGA TV'de, terörist elebaşı Gülen ile yapılan çevrimiçi canlı söyleşi de yayınlandı.

Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığından sert tepki: Hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir

"YUNANİSTAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Terörist elebaşı, Papazisis Yayınevi Müdürü Katerina Markou ile yaptığı söyleşide şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan bizim için çok önemli. İki millet bir dönem kardeş olarak kabul edildi. Bazıları yanlış taktikler ve stratejiler izleyerek bizi arkadaşlardan ve yoldaşlardan ayırdı. Belki bir gün bu insanlar tekrar bir araya gelirler. Ancak bu ortaklık bu şekilde bile yapılabilirse, takdirle ele alınmalıdır. Herhangi bir nedenle herhangi bir tarafı desteklemek istemiyorum. Birisi ister masum olsun ister haksız olsun, o zaman aynı yerde bir arada yaşamaları mümkündür. Hümanizmin de aslında öğrettiği budur. Göründüğü kadar zor olsa da, kaçınılmazdır. Bir ülke, bir sorumluluğun yükünü taşıyamayacağını gösterebilir. Ancak, netleştiğinde hiçbir anlaşmazlık olmayacağını düşünüyorum. Türkiye ve Suriye'de ve birçok ülkede başka bir ülke denince akla ilk gelen Yunanistan oluyor. Yunanistan cesaret gösterdi. Kardeş ülke olduğunu göstermiştir. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. Tarihin görkemli sayfalarına süslü altın ve gümüşle böyle yazılacak. Geleceğimiz için birlik ve huzur vaad eden bir tutumdur"

TERÖRİST ELEBAŞINA YAYINEVİ MÜDÜRÜNDEN ÖVGÜ

Terörist Fetullah Gülen'in kitabını yayınlanan yayınevinin müdürü Katerina Markou ise konuşmasında, Gülen'in Türkiye'de geniş bir kitleye ulaştığını ve din eğitimi adına yaptıklarıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada birçok ülkede takdir ve beğeni topladığını ileri sürdü.

Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığından sert tepki: Hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

"HİÇBİR SURETTE AÇIKLANAMAYACAK VAHİM BİR GELİŞMEDİR"

Yunanistan'ın FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in kitabının yayımlanması ve ülkenin en büyük kanallarından birinde röportajına yer verilmesi Dışişleri Bakanlığı tarafından tepkiyle karşılandı. Yazılı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir. FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden iş birliği beklemektedir.Hal böyleyken, Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir.

FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK'lar Yunanistan'daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan'da FETÖ'nün yanı sıra PKK/PYD/ YPG, DHKP-C terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir. Yunanistan'ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ'nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz."

Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir

Fetullah Gülen, Yunanistan, FETÖ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir - Son Dakika


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