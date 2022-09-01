Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor - Son Dakika
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Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor

01.09.2022 19:50

Yunan "Kathimerini" gazetesi, Türk insansız hava araçlarının ülkeleri için "tehdit" oluşturduğunu yazdı. Yayınlanan yazıda, "Yunanistan, yeterli elektronik harp teçhizatına sahip değil. Bu da Ege'de olası bir Türk-Yunan çatışması durumunda kaygı verici." ifadeleri kullanıldı.

Gazete, Yunan askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Geçmişte Türk jetlerinin Ege'de yaptıkları işin bir kısmını artık İHA'ların üstlendiği" yorumunu yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HABERDE KULLANDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz artık İHA'larımızla varız, SİHA'larımızla varız, Akıncılarımızla varız, şimdi Gökbeylerimizle varız ve bütün bu silahlarımızla dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız." açıklamasına yer verilen haberde, Bayraktar TB-2, Akıncı ve Anka-S'lerin özellikleri tanıtıldı.

YUNANİSTAN'DAN TÜRK İHA'LARINA KARŞI TEDBİR AMAÇLI PROJELER

Haberde, Yunanistan'ın da Türk İHA'larına karşı "tedbir" amaçlı projeler tasarladığı ileri sürülerek, "İHA'larda parazit üreten İsrail yapımı anti-İHA unsurların Doğu Ege adalarına konuşlandırılması büyük bir gizlilikle sürdürülüyor. Diğer yandan ABD'den MQ-9 tipi İHA'lar satın alınmasına karar verildi. Yerli İHA projeleri de gündemde." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRK-YUNAN ÇATIŞMASI DURUMUNDA KAYGI VERİCİ"

Türk İHA'larının, ülke savunması için "tehdit" olarak nitelendirildiği haberde, "Yunanistan, yeterli elektronik harp teçhizatına sahip değil. Bu da Ege'de olası bir Türk-Yunan çatışması durumunda kaygı verici." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Ege, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor - Son Dakika

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