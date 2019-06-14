Son Dakika Haberleri: Yunan Komünist Partisi: "Ülkedeki ABD ve NATO üsleri kapatılsın "
Son Dakika Politika Haber

Yunan Komünist Partisi: "Ülkedeki ABD ve NATO üsleri kapatılsın "

23 dakika önce

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ABD'nin İran'a karşı planlarının bölgedeki uluslar için iyi bir sonuç getirmeyeceğini gerekçe göstererek ülkedeki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

Yunan Komünist Partisi:
Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ABD'nin İran'a karşı planlarının bölgedeki uluslar için iyi bir sonuç getirmeyeceğini gerekçe göstererek ülkedeki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

İran ile ABD arasında yaşanan Uman denizi saldırıları krizi devam ederken Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Washington'un, Tarhan yönetimine karşı olan tutumunun ve planlarının bölgede kötü sonuçlar doğurabileceği gerekçesi ile ülkedeki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından yapılan resmi açıklamada, "Umman Körfezi'ndeki tankerlere yapılan saldırılar bir kez daha İran aleyhine gelişmeleri ateşledi. ABD sanki 'çoktan hazırlanmış gibi' davranıyor. İran'ı sıkıştırmak için bölgedeki askeri kuvvetlerini artırıyor. İran etrafındaki şüphenin artması için iyi bir aldatmaca yaratıyor Şimdi Yunanistan'daki tüm yabancı ABD ve NATO üslerini kapatın. NATO ve AB misyonlarına katılan tüm Yunan askeri kuvvetlerini iade çekin" denildi.

Parti, ABD'nin bölgedeki eylemlerinin emperyalist güçlerin enerji kaynaklarını kontrol etme, ticaret yollarını ve pazar paylarını ele geçirme temelli olduğunu öne sürdü. - ATİNA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
Yunanistan, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



F-35 programıyla ilgili gizli belgeler basına sızdı! Türkiye risk altında Trump'tan tanker saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: İran yaptı Kimya devi DuPont, babaların doğum iznini 5 günden 4 haftaya çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:04:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunan Komünist Partisi: "Ülkedeki ABD ve NATO üsleri kapatılsın "
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]