Son Dakika Haberleri: Yunan Konsolos Otel Odasında Ölü Bulundu

Yunan Konsolos Otel Odasında Ölü Bulundu

1 saat önce

Yunanistan'ın Venezuela Başkonsolosu Karakas'ta bir otel odasında ölü bulundu.

Yunan Konsolos Otel Odasında Ölü Bulundu, System.String[]
Yunanistan'ın Venezuela Başkonsolosu Karakas'ta bir otel odasında ölü bulundu.

Yunanistan'ın Venezuela Başkonsolosu Angelos Haritos, Karakas'ta bir otel odasında ölü bulundu. İlk belirlemelerde, 55 yaşındaki Haritos'un kalp krizinin neden olduğu beyin ödemi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Haritos'un hayatını kaybetmesiyle ilgili her ihtimalin araştırıldığı aktarıldı. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

Venezuela, Yunanistan, 3. Sayfa
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