Yunan Konsolos Otel Odasında Ölü Bulundu
1 saat önce
Yunanistan'ın Venezuela Başkonsolosu Karakas'ta bir otel odasında ölü bulundu.
Yunanistan
'ın Venezuela
Başkonsolosu Karakas'ta bir otel odasında ölü bulundu.
Yunanistan'ın Venezuela Başkonsolosu Angelos Haritos, Karakas'ta bir otel odasında ölü bulundu. İlk belirlemelerde, 55 yaşındaki Haritos'un kalp krizinin neden olduğu beyin ödemi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Haritos'un hayatını kaybetmesiyle ilgili her ihtimalin araştırıldığı aktarıldı. - KARAKAS
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:27 Kaynak: İHA
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