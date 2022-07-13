Yunan lobisine yakın ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti - Son Dakika
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Yunan lobisine yakın ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti

13.07.2022 04:01
Yunan lobisine yakın ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti

Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen New Hampshire vekili Demokrat Chris Pappas'ın Türkiye'ye F-16 satışını hedef alan iki yasa tasarısından ilkinin geri çekildiği, diğerinin ise revize edildiği bildirildi.

Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen New Hampshire vekili Demokrat Chris Pappas'ın Türkiye'ye F-16 satışını hedef alan iki yasa tasarısından ilkinin geri çekildiği, diğerinin ise revize edildiği bildirildi.

Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2023 bütçesini içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını görüştü.

Pappas'ın çok sayıda Kongre üyesinin desteği ile NDAA tasarısına eklenmek üzere verdiği ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçlayan tasarısı da gündeme geldi.

New Hampshire vekilinin Türkiye'nin ismini zikretmeden "bir NATO müttefikine yönelik mükerrer yetkisiz hava sahası ihlallerinde bulunan bir ülkeye" silah satışının yapılmasını yasaklayan ilk tasarısının "tekrar değerlendirmek üzere geri çekildiği" bildirildi.

Komitenin internet sayfasında da tasarıya "geri çekildi" ibaresi eklendi.

Pappas'ın tasarısında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Başkan'ın, bir önceki yıl, bir NATO müttefikine yönelik mükerrer yetkisiz hava sahası ihlallerinde bulunan veya başka bir üye ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü başka şekillerde ihlal eden bir ülkeye, Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitelerine bu ülkenin artık söz konusu ihlalleri yapmadığını ve 6 ay önceden bu ihlalleri durdurduğunu teyit etmeden, Silah İhracatı Kontrol Yasası'nın 36'ncı maddesine tabi olan herhangi bir savunma ekipman veya hizmetini transfer etmesi yasaktır."

Komitenin internet sayfasında Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen vekilin ikinci tasarısının ise "revize edilerek yeniden sunulduğu" belirtildi.

Bu tasarıda ise Türkiye'ye F-16 satışına yönelik iki şart koşuldu.

Tasarıda, Başkan'ın Senato ve Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler ve Silahlı Kuvvetler Komitelerine bu satışın ABD'nin "ulusal çıkarına olduğunun" ve "bu F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerinde yetkisiz uçuşlar için kullanılmamasını sağlamak için atılan somut adımların ayrıntılı bir izahatını" vermesi gerektiği ifade edildi.

Tasarının 2023 savunma bütçesi yasası ile yasalaşması için Temsilciler Meclisi Genel Kurulu ve Senato'nun ilgili komiteleri ile Genel Kurulundan geçmesi gerekiyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yunan lobisine yakın ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti - Son Dakika
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