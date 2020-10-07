Yunan mahkemesinden 'Altın Şafak kararı... Suç örgütü ilan edildi - Son Dakika

Yunan mahkemesinden 'Altın Şafak kararı... Suç örgütü ilan edildi

07.10.2020 13:02
Yunan mahkemesinden 'Altın Şafak kararı... Suç örgütü ilan edildi, System.String[]

Yunanistan, Altın Şafak ile ilgili kararını verdi.

Yunanistan, Altın Şafak ile ilgili kararını verdi. Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi ile ilgili davada kararını açıkladı. Atina Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Nisan 2015'te başlayan davada Altın Şafak Partisi suç örgütü olarak kabul edildi

Yunanistan'da Altın şafak için verilen kritik kararda ülkede adeta hayat durdu. Rapçi Pavlaos Fitsas'ın 2013'te Atina'da ırkçı Altın Şafak partisi üyesi Yorgo Rupakias tarafından öldürülmesinin ardından başlayan soruşturma sonrası 2015 yılında Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos ve partinin milletvekilleri ile üyelerinden oluşan 68 kişinin 'suç örgütü kurmak' suçlamasıyla başlayan davada karar çıktı

MAHKEME ŞUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK İLAN ETTİAtina Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2015'te başlayan davada 18'i Altın Şafak milletvekili olan 68 sanık suç örgütü kurarak cinayet, cinayet için komplo, yasa dışı silah tasarrufu ve ırkçı şiddet suçlamalardan yargılandı. Mahkeme, Altın Şafak Partisi'ni çok önemli bir karara imza atarak suç örgütü olarak tanımladı.ATİNA SOKAKLARINDA HAYAT DURDUYunanistan'da karar öncesi adeta hayat durdu. Ülkede işçi, öğrenci ve öğretmen sendikaları karar gününde grev gerçekleştirdi. Ülkenin en büyük işçi sendikaları, sol sosyalist siyasi partiler, sanatçılar, anarşist gruplar, yazarlar, gazeteciler, hukukçular sabah saatlerinde davanın görüleceği adliye binası dışında toplandı. Adliye binasının önüne SYRİZA parti ve eski Başbakan Aleksis Çipras da geldi. Mahkemenin görüldüğü Atina Temyiz Mahkemesi çevresinde emniyet güçleri, olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 2 bin 200 polis ve keskin nişancının görevlendirildiği mahkeme çevresinde tüm yollar trafiğe kapatıldı.KAHROLSUN FAŞİZM SLOGANLARI ATILDI

Ana muhalefet partisi SYRIZA ve Yunanistan Komünist Partisi üyeleri olmak üzere siyasi partiler, sendikalardan oluşan 25 bini aşkın gösterici, "Masum değiller", "Naziler hapishaneye", "Kahrolsun faşizm" şeklinde slogan attı. Çevik kuvvet güçleri, protestocuların attığı molotofkokteyllerine göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla yanıt verdi.


Yunanistan, Mahkeme, Atina, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunan mahkemesinden 'Altın Şafak kararı... Suç örgütü ilan edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor
Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış         
19:06
Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor         
18:27
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı         
17:21
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:28:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan mahkemesinden 'Altın Şafak kararı... Suç örgütü ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei