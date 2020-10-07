Yunan mahkemesinden 'Altın Şafak kararı... Suç örgütü ilan edildi - Son Dakika

Yunanistan, Altın Şafak ile ilgili kararını verdi. Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi ile ilgili davada kararını açıkladı. Atina Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Nisan 2015'te başlayan davada Altın Şafak Partisi suç örgütü olarak kabul edildi

Yunanistan'da Altın şafak için verilen kritik kararda ülkede adeta hayat durdu. Rapçi Pavlaos Fitsas'ın 2013'te Atina'da ırkçı Altın Şafak partisi üyesi Yorgo Rupakias tarafından öldürülmesinin ardından başlayan soruşturma sonrası 2015 yılında Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos ve partinin milletvekilleri ile üyelerinden oluşan 68 kişinin 'suç örgütü kurmak' suçlamasıyla başlayan davada karar çıktı

MAHKEME ŞUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK İLAN ETTİAtina Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2015'te başlayan davada 18'i Altın Şafak milletvekili olan 68 sanık suç örgütü kurarak cinayet, cinayet için komplo, yasa dışı silah tasarrufu ve ırkçı şiddet suçlamalardan yargılandı. Mahkeme, Altın Şafak Partisi'ni çok önemli bir karara imza atarak suç örgütü olarak tanımladı.ATİNA SOKAKLARINDA HAYAT DURDUYunanistan'da karar öncesi adeta hayat durdu. Ülkede işçi, öğrenci ve öğretmen sendikaları karar gününde grev gerçekleştirdi. Ülkenin en büyük işçi sendikaları, sol sosyalist siyasi partiler, sanatçılar, anarşist gruplar, yazarlar, gazeteciler, hukukçular sabah saatlerinde davanın görüleceği adliye binası dışında toplandı. Adliye binasının önüne SYRİZA parti ve eski Başbakan Aleksis Çipras da geldi. Mahkemenin görüldüğü Atina Temyiz Mahkemesi çevresinde emniyet güçleri, olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 2 bin 200 polis ve keskin nişancının görevlendirildiği mahkeme çevresinde tüm yollar trafiğe kapatıldı.KAHROLSUN FAŞİZM SLOGANLARI ATILDI

Ana muhalefet partisi SYRIZA ve Yunanistan Komünist Partisi üyeleri olmak üzere siyasi partiler, sendikalardan oluşan 25 bini aşkın gösterici, "Masum değiller", "Naziler hapishaneye", "Kahrolsun faşizm" şeklinde slogan attı. Çevik kuvvet güçleri, protestocuların attığı molotofkokteyllerine göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla yanıt verdi.