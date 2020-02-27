Yunan mahkemesinden İskeçe müftüsüne 4 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunan mahkemesinden İskeçe müftüsüne 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Yunan mahkemesinden İskeçe müftüsüne 4 ay hapis cezası

6 saat önce

Selanik İstinaf Mahkemesi, İskeçe müftüsü Ahmet Mete'yi resmi makamı gasp etmek ve dini töreni engellemek suçlarından tecilli olmak üzere 4 ay hapis cezasına mahkum etti.

Yunan mahkemesinden İskeçe müftüsüne 4 ay hapis cezası, System.String[]

Selanik İstinaf Mahkemesi, İskeçe müftüsü Ahmet Mete'yi resmi makamı gasp etmek ve dini töreni engellemek suçlarından tecilli olmak üzere 4 ay hapis cezasına mahkum etti.


Yunanistan'da Selanik İstinaf Mahkemesi, seçilmiş İskeçe müftüsü Ahmet Mete'yi cenaze töreni ile ilgili resmi makamı gasp etmek ve dini töreni engellemek suçlarından tecilli olarak 4 ay hapis cezasına çarptırdı.


Müftü Mete, daha önce yargılandığı alt mahkemede 7 ay hapis cezasına çarptırılmış, karara itiraz ederek Selanik İstinaf Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunmuştu.


İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, 2016 yılında Yunan ordusunda askerlik görevini yaparken kaza sonucu hayatını kaybeden bir Batı Trakyalı Yunanistan vatandaşı Türk askerin cenaze namazını kıldırmıştı. Yunanistan tarafından atanmış müftünün de bulunduğu cenazede namaz kıldırdığı gerekçesiyle Mete hakkında soruşturma başlatılmıştı.


Yunanistan yönetimi, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın müftülerini kendilerinin seçmesine karşı çıkarak resmi bir müftü atıyor. - ATİNA

Ahmet Mete, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:47 Kaynak: İHA
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