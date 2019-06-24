Son Dakika Haberleri: Yunan medyası 23 Haziran seçim sonuçlarını nasıl gördü?
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Yunan medyası 23 Haziran seçim sonuçlarını nasıl gördü?

1 saat önce

23 Haziran'da resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54'ünü alan ve rakibine 9 puanlık fark atan İmamoğlu'nun zaferi komşu ülke Yunanistan medyasında da geniş yer buldu. Ülkenin çok tirajlı gazetelerinden Ta Nea ise seçim sonuçlarını "Sultan'a tokat, İmamoğlu tekrar kazandı" manşetiyle duyurdu.

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İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun zaferi yabancı medyada da geniş yer buldu. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54'ünü alan İmamoğlu'nun zaferi komşu ülke Yunanistan'da manşetlerde yer buldu.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, ikinci kez yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun kesin şekilde kazandığını ve başarısını tekrarladığı yorumuna yer verdi. Kanal ayrıca İmamoğlu'nun Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi adayı olduğunu, milliyetçi İYİ Parti ile Kürtlerin siyasi kanadı HDP'nin birbirlerine düşman olmalarına rağmen Erdoğan'a karşı birleşerek CHP adayına destek verdiğini yazdı.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:53 
Cumhuriyet Halk Partisi, Yunanistan, İmamoğlu, Dünya
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