Yunan medyası Hafter'in Atina'ya geleceğini iddia etti - Son Dakika
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Yunan medyası Hafter'in Atina'ya geleceğini iddia etti

4 saat önce

Yunan medyasında çıkan haberlere göre darbeci general Halife Hafter'in Atina'ya geleceği iddia edildi.

Yunan medyası Hafter'in Atina'ya geleceğini iddia etti, System.String[]

Yunan medyasında çıkan haberlere göre darbeci general Halife Hafter'in Atina'ya geleceği iddia edildi.


Yunan medyası, darbeci general Halife Hafter'in Berlin Konferansı öncesi görüşmelerde bulunmak üzere, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geleceğini öne sürdü. Hafter'in yarın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşme gerçekleştirmesi beklendiği ifade edildi. - ATİNA

Halife Hafter, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:26 Kaynak: İHA
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