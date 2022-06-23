Yunan medyası, Keçi Adası'ndaki askeri varlığı belgeleyen AA'yı hedef aldı - Son Dakika
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Yunan medyası, Keçi Adası'ndaki askeri varlığı belgeleyen AA'yı hedef aldı

23.06.2022 20:19
Yunan medyası, Keçi Adası'ndaki askeri varlığı belgeleyen AA'yı hedef aldı

Yunan basını, Yunanistan'ın Keçi Adası'ndaki hukuka aykırı askeri varlığını görüntüleyen Anadolu Ajansı'nı (AA) hedef alarak, söz konusu gazetecilik faaliyetini "casusluk" olarak nitelendirdi.

Yunan basını, Yunanistan'ın Keçi Adası'ndaki hukuka aykırı askeri varlığını görüntüleyen Anadolu Ajansı'nı (AA) hedef alarak, söz konusu gazetecilik faaliyetini "casusluk" olarak nitelendirdi.

"Kathimerini" gazetesi, "Türk basını, Keçi Adası'nı gözetliyor" başlığıyla verdiği haberinde, "Keçi Adası Türk basınının hedefine girdi. Anadolu Ajansı ve TRT Haber Yunan adasından ve bu adada bulunan yerleşkelerden görüntü yayınladı." ifadelerini kullandı.

"Logos" gazetesi, "Türk basını yine abarttı" başlığını kullanırken, "Anadolu Ajansı, Keçi Adası'nı gözetleyerek tahrik sınırlarını aştı." ifadesini haberine taşıdı.

Yunan internet medyasında da "Türkiye'den yeni tahrik: Anadolu Ajansı Keçi Adasını gözetliyor" başlıklarıyla AA'nın gazetecilik faaliyetleri, "casusluk" olarak nitelendirildi.

Yunan sosyal medya kullanıcılarının ise AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün haberi yapan AA muhabirleri Ayşe Yıldız ve Ali Ballı'yı tebrik ettiği Twitter paylaşımı üzerinden provokatif ve hedef gösterici yorumlar yaptığı görüldü.

Sosyal medyada AA Genel Müdürü Karagöz ve gazeteciler hedef alındı

Karagöz'ün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a daha önce yaptığı nezaket ziyareti sırasında çekilen fotoğraf bir Yunan sosyal medya hesabı tarafından paylaşılarak, AA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olduğu iması yapıldı.

AA Genel Müdürü tarafından yapılan tebrik paylaşımında kullanılan "Anadolu Ajansı ekipleri Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre açığında yer alan Keçi Adası'nın Yunanistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırıldığını ve asker bulundurulduğunu görüntüledi." ifadeleri, söz konusu sosyal medya kullanıcısı tarafından "Burada, devlet haber ajansı Anadolu'nun genel müdürü, Ali Ballı ve Ayşe Yıldız isimli personellerini, Keçi Adası Gözlemevinin, Türk karasularından hukuka aykırı şekilde fotoğraflanması için tebrik ediyor. Karagöz tarafından Pulitzer adaylığı için öneriliyorlar." şeklinde çarpıtıldı.

Yunan unsurlarının Keçi Adası'ndaki yapılaşma çabası, adaya yerleştirilen askerler ve ağır silahlar AA tarafından görüntülenmişti.

Keçi Adası'nda, yakınından geçen tekne, yat ve gemilerden de rahatlıkla görülebilen alanın deniz tarafından girişinde helikopter pisti, devamında yolu kesen beton bariyer, birbirine benzer prefabrik 4 yapı, nöbet ve gözetleme kuleleri, vericiler, su depoları ve güneş enerjisi sistemleri yer alıyor.

Ege Denizi'nde Onikiadalar olarak bilinen Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meis'in de olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor. Keçi Adası, İstanköy ile Kelemez arasında bulunuyor.

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan medyası, Keçi Adası'ndaki askeri varlığı belgeleyen AA'yı hedef aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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