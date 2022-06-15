Yunan medyası milli üretim balistik füze sistemini değerlendirdi: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir - Son Dakika
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Yunan medyası milli üretim balistik füze sistemini değerlendirdi: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir

15.06.2022 12:14

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik sürerken Yunan televizyonundaki bir programda milli üretim olan balistik füze sistemi BORA incelendi. Mavi Vatan haritasının da gösterildiği programda BORA'nın menzilinin Atina'ya kadar ulaşabileceği vurgulandı.

Uluslararası anlaşmalar gereği silahlandırılması gereken adaları askerlerle donatan Yunanistan'ın bu hamlesi Türkiye cephesinde sert bir karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

YUNAN'I BORA KORKUSU SARDI

Bu uyarı sonrası Yunan medyası hemen hemen her gün Türkiye'nin olası operasyonlarını değerlendiriyor. Milli üretim olan balistik füze sistemi BORA'nın konuşulduğu Yunan televizyonundaki bir programda dikkat çeken ifadeler kullanıldı. BORA'nın menzilinin Atina'ya kadar ulaşabileceği dikkat çekilen programda Mavi Vatan haritası da gösterildi.

BORA NASIL FIRLATILIYOR?

Bora füzesi, Roketsan üretimi BORA Silah Sistemi'ne ait 8x8 Taktik Tekerlekli Araç ve Roketsan Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi üzerinden atılıyor. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer Taktik Tekerlekli Araç platformlarından da fırlatılabilme özelliğine sahip.

BORA'NIN ÖZELLİKLERİ

Türk savunma sanayinin önemli güçleri arasında yer alan Bora Füzesi, şu özellikleri barındırıyor:

  • Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği
  • 7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım
  • Kısa Atışa Hazırlık Süresi
  • Yüksek Vuruş Hassasiyeti
  • Düşük İstenmeyen Etki
  • Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler

UYGUN HEDEFLER

  • Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedefler.
  • Topçu ve Hava Savunma Sistemleri
  • Radar Mevzileri
  • Toplanma Bölgeleri
  • Lojistik Tesisler
  • Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri
  • Yüksek Öncelikli Diğer Hedefler
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Bora Füzesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan medyası milli üretim balistik füze sistemini değerlendirdi: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir - Son Dakika
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