Yunan medyasında korku analizleri yapılmaya başlandı: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir - Son Dakika
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Yunan medyasında korku analizleri yapılmaya başlandı: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir

15.06.2022 11:40
Yunan medyasında korku analizleri yapılmaya başlandı: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir

Türkiye'nin olası operasyonlarının değerlendirildiği Yunan televizyonundaki bir programda milli üretim olan balistik füze sistemi BORA'ya dikkat çekildi. Mavi Vatan haritasının da gösterildiği programda BORA'nın menzilinin Atina'ya kadar ulaşabileceği dikkat çekildi.

Uluslararası anlaşmalar gereği silahlandırılması gereken adaları askerlerle donatan Yunanistan'ın bu hamlesi Türkiye cephesinde sert bir karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu uyarı sonrası Yunan medyası hemen hemen her gün Türkiye'nin olası operasyonlarını değerlendiriyor. Milli üretim olan balistik füze sistemi BORA'nın konuşulduğu Yunan televizyonundaki bir programda dikkat çeken ifadeler kullanıldı. BORA'nın menzilinin Atina'ya kadar ulaşabileceği dikkat çekilen programda Mavi Vatan haritası da gösterildi.

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SON DAKİKA: Yunan medyasında korku analizleri yapılmaya başlandı: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir - Son Dakika
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