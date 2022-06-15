Yunan medyasında korku analizleri yapılmaya başlandı: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir

Uluslararası anlaşmalar gereği silahlandırılması gereken adaları askerlerle donatan Yunanistan'ın bu hamlesi Türkiye cephesinde sert bir karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu uyarı sonrası Yunan medyası hemen hemen her gün Türkiye'nin olası operasyonlarını değerlendiriyor. Milli üretim olan balistik füze sistemi BORA'nın konuşulduğu Yunan televizyonundaki bir programda dikkat çeken ifadeler kullanıldı. BORA'nın menzilinin Atina'ya kadar ulaşabileceği dikkat çekilen programda Mavi Vatan haritası da gösterildi.