Sabancı çiftinin kazası Yunan basınında! Facianın nedeni aşırı güven - Son Dakika

Sabancı çiftinin kazası Yunan basınında! Facianın nedeni aşırı güven

Sabancı çiftinin kazası Yunan basınında! Facianın nedeni aşırı güven
Son Güncelleme: 26.08.2023 11:48

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı dün Yunanistan'da sürat botuyla kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan iki isim de İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınırken kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yunan medyası kaza anında botu kullanan Ali Sabancı'nın bu rotayı sürekli olarak kullandığını ve belki de aşırı güvenden dolayı çarptığı kayalıkları görmediğini yazdı.

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün denizde zodyak botla kaza yaptı. Ağır yaralanan çift İstanbul'a getirilirken gündem yaratan kaza, Yunan medyasında da manşetlerde yer aldı. Söz konusu haberlerden birinde, Ali Sabancı'nın kaza yaptıkları rotayı çok sık kullandığı ve belki de bunun verdiği güvenden dolayı kayalıkları fark etmediğine dikkat çekildi.

"5 SAATLİK MÜDAHALE İLE HAYATTA KALDI"

Lamireport sitesinde yer alan haberde, "Kazanın olduğu yer, Sabancı'nın birçok kez gittiği bir rota ve belki de aşırı güvenden dolayı, olmasını beklemediğiniz bir kaza meydana geldi. Kazadan sonraSahil Güvenlik botu hemen harekete geçti. Sabancı'yı 5 saatlik personel mücadelesi sonunda hayatta tutmayı başardılar" dedi.

"KAPTAN ÖNCE ÇOCUKLARI ATTI, SONRA KENDİ ATLADI"

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ederken, kazadan sonra ilk müdahaleyi yapan tanıklar feci kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Buna göre Sabancı çifti, oğulları Emre ve Kaan ile birlikte sürat botuyla Lipsi Adası kıyısındaki bir restorana gidiyordu. Yanlarında kaptanları da bulunsa da botu Ali Sabancı kullanıyordu. Çocuklar ve kaptan botun arkasında otururken botun çarptığı kayalıkları ilk fark eden kaptan oldu. Kaptan önce çocukları denize attı sonra kendi atladı. Saniyeler sonra da bot kayalıklara çarpıp ters döndü.

Yunan medyasından Sabancı çiftinin geçirdiği kazayla ilgili dikkat çeken haber: Fazla güven, kaza getirmiş olabilir

ÇOCUKLAR ANNELERİNİ, KAPTAN İSE ALİ SABANCI'YI SU YÜZÜNE ÇIKARTTI

Çocuklar annelerini, kaptan ise Ali Sabancı'yı su üstüne çıkarttı. Kaptan yaralı olan çiftin kendilerinde olmadığını fark ederken o sırada çevredekiler yardıma geldi. Hemen Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinden yardım istendi. Çift denizden çıkartılarak, hızlı bir tekneyle Leros Adasına sevk edildi.

Yunan medyasından Sabancı çiftinin geçirdiği kazayla ilgili dikkat çeken haber: Fazla güven, kaza getirmiş olabilir

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Öte yandan entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Doktorların yaptığı ilk tespitlerin ardından Ali Sabancı'nın vücudunda kalıcı hasarların kalabileceği yönünde endişeler var. Ali Sabancı, aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alındı. Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüz travması nedeniyle operasyona alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Öte yandan botta Sabancı çiftinin çocuklarının da bulunduğu, ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel

Ali Sabancı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabancı çiftinin kazası Yunan basınında! Facianın nedeni aşırı güven - Son Dakika


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