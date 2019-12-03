Son Dakika Haberleri: Yunan milyarder 58 milyon dolarla 'ABD tarihinin en yüksek cinsel taciz tazminatını' ödeyecek
Son Dakika Dünya Yunan milyarder 58 milyon dolarla 'ABD tarihinin en yüksek cinsel taciz tazminatını' ödeyecek - Son Dakika Dünya

Yunan milyarder 58 milyon dolarla 'ABD tarihinin en yüksek cinsel taciz tazminatını' ödeyecek

7 saat önce

Yunan milyarder Alkiviades "Alki" David, Los Angeles'taki ofisinde bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle 58 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu rakam ABD'de böyle bir suç için ödenen en büyük meblağ olarak kayıtlara geçti

Yunan milyarder 58 milyon dolarla 'ABD tarihinin en yüksek cinsel taciz tazminatını' ödeyecek, System.String[]

Yunan milyarder Alkiviades "Alki" David, Los Angeles'taki ofisinde bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle 58 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu rakam ABD'de böyle bir suç için ödenen en büyük meblağ olarak kayıtlara geçti.


Savcı Gloria Allred, jürinin David'e ofisinde çalışan Mahim Khan adlı kadına yaptıkları sebebiyle taciz olaylarında verilen en üst tazminat cezası olan 50 milyon dolar ödemesine hükmettiğini söyledi. Geçen haftaki davada jüri David'in aynı kadına 8.25 milyon daha dolar ödemesini kararlaştırmıştı.

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Los Angeles, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:12 
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